Новий погляд на S.T.A.L.K.E.R. 2: китайські журналісти діляться враженнями від демоверсії

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Їхнє враження від гри — атмосферність і невеликі технічні недоліки.

Нещодавно на ігровій виставці в Китаї студія GSC Game World представила нову демоверсію довгоочікуваного S.T.A.L.K.E.R. 2. Журналісти IGN China отримали унікальну можливість випробувати гру протягом двох годин і поділилися своїми враженнями.

Гра розпочинається з того, що головний герой разом із NPC потрапляє до Зони відчуження. Там він налаштовує детектор для пошуку аномалій, але зазнає нападу невідомих озброєних осіб.

S.T.A.L.K.E.R. 2 зберігає фірмовий візуальний стиль серії, відтворюючи моторошну атмосферу зони радіоактивного ураження. Розробники зберегли характерні для попередніх частин фільтри та колірну палітру, які створюють відчуття холодної, похмурої та небезпечної місцевості. Особливу увагу приділили деталізації навколишнього середовища та предметів, що наповнюють ігровий світ. Кожен елемент, від напівзруйнованих будівель до іржавих залишків техніки, ретельно опрацьований, щоб передати дух занедбаного постапокаліптичного світу з виразним східноєвропейським колоритом.

S.T.A.L.K.E.R. 2 успадковує ключові елементи геймплею оригінальної гри, які зробили серію культовою. Гравці знову зіткнуться з надприродними явищами, мутантами та небезпечними аномаліями. Система управління ресурсами залишається складною та реалістичною, вимагаючи від гравців ретельного планування та управління інвентарем.

Важливу роль відіграватимуть взаємодія з різними фракціями та вплив прийнятих рішень на розвиток сюжету. Гра пропонує розгалужену систему діалогів та варіативність у виконанні завдань, що впливатиме на перебіг історії та можливі кінцівки.

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Класичні елементи серії, такі як кидання болтів для виявлення аномалій, залишаються на місці. Уже на початку гри гравці зіткнулися з загадковими явищами, як-от кулясті блискавки, невидимі істоти з телекінетичними здібностями та таємничі печери з незрозумілими пожежами.

Бойова система балансує між реалізмом і динамічністю. Штучний інтелект противників демонструє тактичну поведінку, використовуючи укриття та намагаючись оточити гравця.

Попри загальне позитивне враження, журналісти IGN China відзначили кілька технічних недоліків у поточній версії S.T.A.L.K.E.R. 2. Найпомітнішою проблемою виявилася недостатньо чітка система позначення інтерактивних об’єктів. Гравці часто натрапляли на труднощі під час спроби взаємодії з предметами оточення та дверима. Особливо це стосувалося процесу збору ресурсів — іноді було складно визначити, які саме предмети можна підібрати. Аналогічна ситуація виникала під час обшуку тіл ворогів. Крім того, робота з картою світу виявилася не надто зручною — для відображення важливих позначок доводилося надмірно збільшувати масштаб, що ускладнювало планування маршрутів на великі відстані.

Утім, розробники з GSC Game World запевнили, що врахують усі зауваження та виправлять виявлені недоліки до офіційного релізу гри.

Нагадаємо, «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» вийде 20 листопада 2024 року на ПК, Xbox Series X та Series S

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Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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