Samsung готує застосунок Self Repair Assistant для допомоги в самостійному ремонті її пристроїв

Компанія Samsung подала до Бюро патентів та товарних знаків США документи на реєстрацію ТМ Self Repair Assistant. Документація включає значок для Android-застосунку в стилі Samsung з шестернею та гайковим ключем. Таким чином, передбачається, що компанія працює над новим застосунком, який повинен допомогти користувачам самостійно виконувати ремонт своїх пристроїв.

Заявка Samsung описує Self Repair Assistant як «комп’ютерне прикладне програмне забезпечення для мобільних телефонів» для самостійного ремонту, самостійного обслуговування та самостійного налаштування пристроїв, включаючи смартфони, розумні годинники, планшетні комп’ютери та навушники. Заявка наразі очікує на розгляд відомством.

Судячи з опису, застосунок Self Repair Assistant може надати користувачам посібники з ремонту та інформацію про деталі для різних пристроїв Samsung Galaxy. Зазначимо, на початку цього року Samsung оголосила про співпрацю з iFixit, надавши онлайн-ресурс із посібниками з ремонту та запчастинами. В цей час програма підтримує деякі пристрої, включаючи Samsung S21, S21 Plus, S21 Ultra, S20, S20 Plus, S20 Ultra і Tab S7 Plus.

Додамо, нещодавно Apple також створила спеціальний ресурс допомоги з ремонту своїх пристроїв, де користувачі можуть замовити необхідні компоненти та переглянути інструкції з ремонту.

Джерело: The Verge