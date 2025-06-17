Новини Пристрої 17.06.2025 о 14:38 comment views icon

Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника

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Вадим Карпусь

Автор новин

Коли Samsung збирається щось презентувати, то робить це не абияк, а з розмахом. І вже в липні нас чекає цілий парад новинок — включно з новими складаними смартфонами, а також оновленою лінійкою розумних годинників Galaxy Watch8. І, судячи з витоків, цього разу компанія вирішила не обмежуватись звичними двома моделями Galaxy Watch8 й Watch8 Classic, а додати третю — з гучною назвою Galaxy Watch Ultra (2025).

Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника
Samsung Galaxy Watch8 / Evan Blass

У свіжому витоку від добре відомого інсайдера Евана Бласса з’явилися якісні зображення одразу трьох моделей: Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic і загадкового Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch8 виглядає доволі стримано — класичний формфактор з округлим корпусом. Galaxy Watch8 Classic — трохи масивніший, з обертовим безелем для тих, хто не уявляє собі навігацію в годиннику без нього. А ось Galaxy Watch Ultra — це вже окрема історія. По-перше, його назва натякає на флагманську амбіційність. По-друге, схоже, що він має дещо свіжіший і агресивніший дизайн — принаймні на фото в яскраво-синьому кольорі. Щоправда, поки що незрозуміло, чи це повноцінне оновлення, чи просто новий варіант уже відомої моделі.

Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника
Samsung Galaxy Watch8 Classic / Evan Blass

Цікаво, що це перший випадок, коли Samsung виводить одразу три годинники в одну серію. Схоже, компанія вирішила не просто оновити класичну лінійку, а створити щось на кшталт ультра-сегменту — для тих, хто хоче максимуму всього: і функцій, і ваги, і ціни.

Усі новинки будуть працювати на оновленій версії One UI 8 Watch. Вона нещодавно надійшла у бета-тест. Чекаємо, які сюрпризи принесе ця прошивка, окрім нових шпалер і ще одного способу рахувати ваші кроки.

Зображення Samsung Galaxy Watch8, Classic і Ultra (2025) — компанія готує одразу три годинника
Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) / Evan Blass

Отже, якщо ви збираєтесь оновлювати свій смарт-годинник або просто шукаєте щось нове на зап’ястя, липень обіцяє бути насиченим та цікавим.

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Джерело: 9to5google

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