Дуже тонкий Samsung Galaxy Fold7 на дуже великому фото та ймовірна дата виходу

Любите складані смартфони, але вас дратує товщина, ніби тримаєш у руці міні-цеглинку? Схоже, Samsung нарешті вас почула. У мережу потрапили нові витоки, які натякають, що майбутній Galaxy Fold7 буде не просто оновленням з новими компонентами, а отримає справжній редизайн. І головна ставка цього разу зроблена на тонкість.

Що відомо про Samsung Galaxy Fold7

Серія Galaxy Fold з кожним роком ставала трохи витонченішою, але конкуренти на кшталт Oppo та Honor пішли далеко вперед. У Samsung довго з цим мирилися, але, схоже, терпець урвався. Новий Samsung Galaxy Fold7, ймовірно, суттєво схудне: 9 мм у закритому стані й приблизно 4,5 мм у відкритому. Для порівняння, Fold6 має товщину 12,1 та 5,6 мм, відповідно.

На Reddit і корейському сайті DogDrip з’явилося фото стенда маркетингових матеріалів, на якому Fold7 виглядає значно витонченішим, ніж його попередник. Навіть петля — ахіллесова п’ята дизайну попередніх моделей — стала майже непомітною. Щоправда, це все ж таки реклама, покликана викликати зацікавленість.

Окрім дизайну, Samsung натякає і на інші новинки: камери з елементами ШІ, підтримка зарядки Qi2, нове співвідношення сторін внутрішнього екрана та, що приємно, без змін у ціні (якщо витоки правдиві). Також згадуються нові кольори, тож вибрати буде з чого.

Дата презентації Samsung Galaxy Fold7

Офіційної дати презентації ще немає, але Samsung сама себе трохи видала. Компанія запланувала серію заходів Samsung Health для бігунів і користувачів своїх розумних ґаджетів. Цікаво, що перший із них відбудеться в Нью-Йорку 13 липня — саме цю дату й локацію раніше згадували інсайдери як потенційний день презентації Galaxy Fold7, Flip7, нових годинників Watch8 і навіть Flip7 FE.

Отже, чи буде це 13 липня? Поки що офіційних запрошень немає, але пазл виглядає занадто точним, щоб бути випадковістю.

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Джерело: 9to5google, gsmarena