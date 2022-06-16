Samsung Wallet — відповідь на Google Wallet

Недарма кажуть, що історія має властивість повторюватися — місяць тому Google вирішила повернути Wallet та зрештою замінити ним Google Pay, який свого часу «з’їв» Wallet. І ось зараз Samsung за прикладом Google відроджує власний Wallet — це новий (старий) бренд південнокорейської компанії для платіжного сервісу, який об’єднає разом кілька сервісів Samsung.

Новий Samsung Wallet стане доступним вже сьогодні. Він замінить вже актуальні застосунки Pay і Pass, які наразі завідують платіжними картками та паролями відповідно. Він також інтегрується з платформою SmartThings для зберігання певних цифрових ключів від дому та автомобіля.

І звичайно ж Samsung Wallet інтегрується з криптовалютним гаманцем Samsung Blockchain Wallet, тож з’явиться можливість легко перевірити вартість свого портфеля криптовалют, якщо вони не зникнуть в майбутньому (малоймовірно, але все-таки).

Samsung також планує додати у новий Wallet деякі нові функції, які були анонсовані на презентації Unpacked на початку цього року, включаючи можливість зберігати цифрові ідентифікатори та водійські права. Новий сервіс захищений за допомогою фірмової технології Samsung Knox.

Функція цифрового ключа Samsung досі підтримувалася в Samsung Pass лише для одного автомобіля — Genesis GV60. Тепер компанія розширює сумісність — апдейт, яке вийде найближчим часом, додасть підтримку Genesis G90 і Hyundai Palisade, а також деякі моделі BMW, випущені після липня 2020 року. Новий Wallet сумісний з дев’ятьма розробниками протоколів безпеки розумного дому через платформу SmartThings. Це дозволить використовувати цифрові ключі від будинку. Є й інші, більш обивательські функції, як-от можливість зберігати посадкові талони авіакомпаній, хоча наразі ця функціональність обмежена рейсами Korean Air.

Samsung Wallet наразі доступний у США, Великобританії та деяких частинах Європи для телефонів Galaxy — з Samsung Pay, що працює в Android версії 9 або новіше. Проте доступність усіх функцій залежать від моделі телефону — для деяких цифрових автомобільних ключів знадобиться підключення Ultra Wide Band, а для інших потрібен телефон з апаратним модулем Samsung Embedded Secure Element (eSE).