Samsung обновила интерфейс приложения SmartThings для управления умным домом
SmartThings — платформа Samsung для объединения в локальную сеть различных бытовых устройств и техники, аналогичная Amazon Alexa (без виртуального помощника) или Google Home. На днях разработчики выпустили обновленное приложение с переработанными интерфейсом. Его распространение на iOS и Android началось 9 июня.
В новой версии разработчики сфокусировались на том, чтобы упростить и ускорить работу с подключенной техникой. Обновленное приложение включает в себя пять разделов: «Избранное», «Устройства», «Жизнь», «Автоматизация» и «Меню».
- «Избранное» — главный экран приложения SmartThings, на котором собраны наиболее часто используемые устройства, действия и службы для быстрого доступа.
- «Устройства» позволяет просматривать информацию о всей доступной технике, в том числе телевизорах, лампочках, бытовых устройствах и других девайсах, и управлять ей.
- В разделе «Жизнь» можно изучить новые возможности умного дома, открыть для себя сервисы SmartThings для взаимодействия с различными продуктами. Здесь содержится информация о таких приложениях, как SmartThings Cooking — платформе для управления всеми процессами на кухне.
- «Автоматизация» объединяет устройства для совместной работы и позволяет им реагировать на определенные события, например, открытие двери или включение света.
- Раздел «Меню» включает в себя дополнительные функции SmartThings, включая SmartThings Labs, уведомления, историю и настройки.
На сегодня экосистема Samsung SmartThings удерживает лидерство по наибольшему числу способов подключения устройств. Среди поддерживаемых протоколов — Matter, Wi-Fi, Z-Wave и Zigbee.
Samsung Bespoke Home 2021: тренды умной бытовой техники и не только