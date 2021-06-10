Samsung обновила интерфейс приложения SmartThings для управления умным домом

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SmartThings — платформа Samsung для объединения в локальную сеть различных бытовых устройств и техники, аналогичная Amazon Alexa (без виртуального помощника) или Google Home. На днях разработчики выпустили обновленное приложение с переработанными интерфейсом. Его распространение на iOS и Android началось 9 июня.

В новой версии разработчики сфокусировались на том, чтобы упростить и ускорить работу с подключенной техникой. Обновленное приложение включает в себя пять разделов: «Избранное», «Устройства», «Жизнь», «Автоматизация» и «Меню».

«Избранное» — главный экран приложения SmartThings, на котором собраны наиболее часто используемые устройства, действия и службы для быстрого доступа.

«Устройства» позволяет просматривать информацию о всей доступной технике, в том числе телевизорах, лампочках, бытовых устройствах и других девайсах, и управлять ей.

В разделе «Жизнь» можно изучить новые возможности умного дома, открыть для себя сервисы SmartThings для взаимодействия с различными продуктами. Здесь содержится информация о таких приложениях, как SmartThings Cooking — платформе для управления всеми процессами на кухне.

«Автоматизация» объединяет устройства для совместной работы и позволяет им реагировать на определенные события, например, открытие двери или включение света.

Раздел «Меню» включает в себя дополнительные функции SmartThings, включая SmartThings Labs, уведомления, историю и настройки.

На сегодня экосистема Samsung SmartThings удерживает лидерство по наибольшему числу способов подключения устройств. Среди поддерживаемых протоколов — Matter, Wi-Fi, Z-Wave и Zigbee.