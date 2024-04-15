СБУ створила список ворожих акаунтів в Х (Twitter) — наразі їх 66, однак перелік розширюватимуть за зверненнями українців

До списку ворожих акаунтів в Twitter, який склали Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ, увійшли переважно офіційні сторінки російських політичних діячів, державних установ, місцевих ЗМІ та деяких проросійських блогерів.

«Список складено, щоб допомогти користувачам соцмережі «Х» уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій», — йдеться в пресрелізі Центра протидії дезінформації.

Станом на 15 квітня у переліку вказано 66 сторінок, однак українці можуть самостійно розширити його — для цього треба написати листа на пошту [email protected] із посиланням на акаунт, який підпав під підозру.

Торік у грудні ЄС розпочав перше розслідування стосовно поширення дезінформації в соцмережі Ілона Маска — щоправда, приводом стали публікації стосовно подій в Газі. За пів року до цього Twitter зняв обмеження з акаунтів прокремлівських ЗМІ.