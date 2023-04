«Путін назвав мене воєнним злочинцем». Ілон Маск прокоментував зняття обмежень в Twitter з прокремлівських ЗМІ

Ілон Маск продовжує впроваджувати «абсолютну свободу слова» в Twitter – на цей раз шляхом зняття обмежень з акаунтів, пов’язаних з російським урядом, які були введені попереднім керівництвом компанії на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У лютому 2022 року Twitter оголосив, що маркуватиме публікації, розміщені прокремлівськими ЗМІ, а також видалить їх з рекомендацій та обмежить показ в хронологічній стрічці. Однак зараз Ілон Маск, який «захопив» соцмережу восени, заявив, що люди повинні мати змогу самостійно оцінювати всю інформацію.

Подібні обмеження вже не застосовуються і до облікових записів, що контролюються Китаєм. Маск, як відомо, має значні бізнес-інтереси в країні, яку він цього місяця планує відвідати для зустрічі з прем’єр-міністром. Також днями Tesla оголосила про будівництво заводу Megafactory в Шанхаї.

We set off on a new journey towards Master Plan 3. Meet Megafactory in Shanghai, China⚡️ @elonmusk @ShLetsMeet @Tesla @Tesla_Megapack pic.twitter.com/X7T8iaGzM1

У минулому дослідники виявляли, що афілійовані з Комуністичною партією Китаю акаунти, проводять широкомасштабні операції впливу через Twitter. Тепер Маск покладається на передплату Twitter Blue, яка покликана «знищити армії ботів» – у соцмережі, мабуть, вважають, що ці акаунти не можуть собі дозволити платити $8 на місяць.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.

All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023