«Путін назвав мене воєнним злочинцем». Ілон Маск прокоментував зняття обмежень в Twitter з прокремлівських ЗМІ

Ілон Маск продовжує впроваджувати «абсолютну свободу слова» в Twitter – на цей раз шляхом зняття обмежень з акаунтів, пов’язаних з російським урядом, які були введені попереднім керівництвом компанії на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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У лютому 2022 року Twitter оголосив, що маркуватиме публікації, розміщені прокремлівськими ЗМІ, а також видалить їх з рекомендацій та обмежить показ в хронологічній стрічці. Однак зараз Ілон Маск, який «захопив» соцмережу восени, заявив, що люди повинні мати змогу самостійно оцінювати всю інформацію.

«Мені сказали, що Путін назвав мене воєнним злочинцем за допомогу Україні, тому він не мій найкращий друг. Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують», – написав мільярдер учора у своєму блозі.

Подібні обмеження вже не застосовуються і до облікових записів, що контролюються Китаєм. Маск, як відомо, має значні бізнес-інтереси в країні, яку він цього місяця планує відвідати для зустрічі з прем’єр-міністром. Також днями Tesla оголосила про будівництво заводу Megafactory в Шанхаї.

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У минулому дослідники виявляли, що афілійовані з Комуністичною партією Китаю акаунти, проводять широкомасштабні операції впливу через Twitter. Тепер Маск покладається на передплату Twitter Blue, яка покликана «знищити армії ботів» – у соцмережі, мабуть, вважають, що ці акаунти не можуть собі дозволити платити $8 на місяць.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend. All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves. — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2023

Однак коментар Маска про те, що «люди мають самі вирішувати, що є пропагандою», також суперечить його нещодавнім діям щодо акаунту National Public Radio. Раніше у соцмережі заявляли, що не будуть додавати маркування до таких видань, як «BBC у Великій Британії чи NPR у США», оскільки вони зберігають редакційну незалежність. Пізніше згадка про NPR зникла із політики Twitter, а біля назви акаунту з’явилась позначка «пов’язаний з урядом США». Нині сторінку маркують як «медіа, що фінансується державою».

Загалом дії Маска у Twitter викликають все більше запитань — він блокує акаунти на власний розсуд, повертає у соцмережу сторінки суперечливих персон, ніяк не розбереться з верифікацією акаунтів, доступністю API для розробників чи виглядом логотипа. Це все поки що терплять працівники, яких не так багато залишилось у компанії і які змушені ночувати в офісах, що відтепер відзначені назвою «Titter» — так, це черговий «потужний жарт» генерального директора.