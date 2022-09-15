Середній чек на покупки в застосунках iOS за рік виріс на 40% — проти 9% на Android

Середня ціна покупки в додатках Apple App Store зросла за рік (станом на липень 2022 року) на колосальні 40%. Для порівняння, за той же час у Google Play цей показник збільшився на 9%. Інфляція у США різко зросла, досягнувши у червні 40-річного максимуму на рівні 9,1%. Компанія Apptopia, що спеціалізується на аналізі застосунків, вважає, що це пов’язано зі змінами в правилах конфіденційності Apple – Apple App Tracking Transparency (ATT).
Apple представила ATT у лютому 2021 року та реалізувала нововведення з виходом оновлення iOS 14.5. ATT є незалежною структурою конфіденційності, яка вимагає, щоб застосунки в iOS запитували у користувачів дозвіл на відстеження інформації та обмін їх даними. І багато користувачів вирішили, що вони не хочуть ділитися даними з маркетологами для цільової реклами. Це зробило залучення користувачів дорожчим для видавців.
Цікаво, що зростання цін на покупки у додатках передує сплеску інфляції у 2022 році. Це підтверджує теорію Apptopia, що розробники дійсно реагують на збільшення показника фактичної вартості установки (eCPI).
Найбільшим фактором цього зростання є разові покупки у застосунках, які зросли на 36% порівняно з приростом на 19% для щомісячних та річних покупок усередині програм. У Apptopia пояснюють, що видавці «намагаються надати покупцям вигоду на більш тривалий термін, щоб скоротити витрати на залучення».
Зміни у правилах конфіденційності мали серйозні наслідки для технологічних гігантів. Наприклад, у липні цього року Meta повідомила про перше квартальне падіння доходу. Водночас нововведення зміцнили власний рекламний бізнес Apple. За даними Appsumer, рівень прийняття реклами Apple виріс майже на чотири пункти порівняно з минулим роком – до 94,8%, тоді як прийняття Meta знизилося до 82,8%.
Джерело: techspot