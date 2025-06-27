На Netflix вийшов третій сезон серіалу «Гра в кальмара» — моторошний фінал із «морем сліз»

Вийшов третій сезон «Гри в кальмара» — фінальний і найкоротший в серії / Netflix

Відсьогодні на Netflix транслюється третій сезон серіалу «Гра в кальмара», який нарешті завершить історію Сон Гі Хуна і його спроби припинити смертоносні змагання назавжди.

Для перегляду доступні 6 епізодів з українським дубляжем тривалістю до години кожен. Якщо зважати на серію в цілому — то це найкоротший сезон, який радше нагадує продовження другого, що завершився відкритим фіналом (для порівняння, у першого було 9 епізодів, а в другого — 7).

Разом з релізом з’явились і перші рецензії, які обіцяють глядачам «багато сліз» і трохи розчарування. Цілком очікувано, зважаючи на те, що творець «Гри в кальмара» Хван Дон Хьок натякав, що «хепі-енду не буде».

Загальної оцінки на Rotten Tomatoes ще не має, але дамо для початку кілька прямих цитат:

«Третій сезон “Гри в кальмара” змусить вашу кров кипіти завдяки жорстоким, епічним іграм, але глядачі також обов’язково проллють сльози через емоційні американські гірки. Деякі моменти мене розчарували, але загалом я не злюся», — Теса Сміт, Mama’s Geeky.

«Захопливий темп та чітка режисерська робота, серіал все ще викликає нав’язливе захоплення. Однак, здається, більшість моторошних веселощів з першого сезону, що став проривом, зникли з часом», — Ден Ейнав, Financial Times.

«Третій сезон пропонує набагато більше. Пошуки Чон Хо свого брата краще інтегровані в історію, етична дилема Гі Хуна є більш нагальною, а залишки людяності Фронтмена ледь відчутні», — Карл Квін, Sydney Morning Herald.

«”Гра в кальмара» виконує свою роботу. Але також залишається враження, що він став більш традиційним бойовиком-трилером, ніж був колись. Щодо того, куди він рухатиметься далі, всі ставки скасовані», — Ребека Ніколсон, Guardian.

Нагадаємо, що в першому сезоні «Гра в кальмара» оповідала про 456 людей із фінансовими проблемами, які долучаються до смертельних змагань з метою виграти великий грошовий приз. Переможцем зрештою став Сон Гі Хун (Лі Чон Че), який у другому сезоні вирішує використати цю винагороду, аби вийти на організаторів змагань і зупинити їх назавжди. Він повертається у турнір на виживання разом з новими учасниками й навіть робить спробу повстання, яка у фінальному епізоді завершується невдачею і загибеллю друга дитинства Гі Хуна Чон Бе (Лі Со Хван) від рук Фронтмена (Лі Бьон Хон), який прикидався одним із гравців.

Третій сезон нарешті завершить цю історію, але сумнівно, що Netflix так просто розпрощається з настільки популярним шоу. Раніше Дон Хьок натякав на потенційний спіноф, події якого мають розгортатися безпосередньо між 1 та 2 сезонами.