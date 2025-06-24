«Чекайте на шалену подорож»: серіал «Хлопаки» / The Boys офіційно завершив знімання п’ятого і фінального сезону

Amazon Prime Video

Серіал «Хлопаки» / The Boys упритул наблизився до свого фіналу — знімання п’ятого сезону офіційно завершені.

Хоумлендер та Біллі Бутчер зійдуться востаннє, розпочавши війну за майбутнє людства та сина персонажа Ентоні Старра, Раяна (Кемерон Кроветті) — молодого хлопця, який протягом четвертого сезону боровся між тим, щоб стати протеже Хоумлендера, та більш «мирним» життям з Бутчером.

Ані Amazon, ані акторський склад не ділились жодними офіційними кадрами серіалу на честь завершення знімань (окрім пари фото з вечірки), однак виконавець ролі Чорного Нуара Натан Мітчелл дав коментар, де обіцяв глядачам «шалену подорож».

«Я з нетерпінням чекаю, щоб глядачі побачили більше нового Нуара у 5 сезоні», — сказав Мітчелл ScreenRant. «Думаю, що ми дізнаємося про нього більше, і думаю, що це буде шалена подорож. У 5 сезоні є сюжетні арки персонажів, пригоди та дуже огидні моменти, яких ви не очікуєте».

Наприкінці третього сезону Хоумлендер вбиває Чорного Нуара, після того, як дізнався, що той приховує правду про Солдатика, однак вже в четвертому сезоні персонаж дивом «оживає» — це інша людина, яка тепер виконує роль Нуара. Мітчелл грав обидві версії, хоча в першій ніколи не говорив і не знімав маски, тоді як в четвертому сезоні він зробив і те, і інше, шокувавши фанатів. Чекаємо, що цікавого персонаж нам приготує в фіналі.

«Хлопаки» — це сатиричний серіал про світ, де супергерої стали корпоративним продуктом і медійними зірками. За лаштунками їхнього публічного глянцю криється жорстокість, корупція та цинізм. Протистоїть їм команда простих людей на чолі з Бутчером, які намагаються викрити темний бік супергеройської індустрії.

Очікується, що фінальний сезон «Хлопаків» вийде на Prime Video у 2026 році (про це ще у травні заявляли виконавець ролі Бутчера Карл Урбан і шоуранер Ерік Кріпке), однак офіційного оголошення точної дати ще не було.

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Раніше Урбан ділився кількома знімками залаштунків, але вони якоїсь притомної інформації про продовження не дали — за винятком того, що шоу безперечно буде досить кривавим.

«Я трохи прочитав сценарій сезону, і він не тільки більший, але й глибший», — розповідав в інтерв’ю виконавець ролі Хоумлендера Ентоні Старр. «Можна очікувати справжнього підвищення ставок і емоцій, а “Хлопакам” дійсно доведеться попрацювати».

Про сюжет п’ятого сезону відомо мало, з недавніх оновлень — він об’єднає зірок «Надприродного», де до Дженсена Еклза (Солдатик) приєднаються Джаред Падалекі й Міша Коллінз (їхні ролі поки не розкриті).