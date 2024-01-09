Автори адаптації The Last of Us пропонували HBO зняти спіноф про Білла та Френка

У суботу актор Нік Офферман отримав свою першу премію «Еммі» як «Кращий запрошений актор у драматичному серіалі» за роль Білла в «‎Останніх з нас» (з загалом 8 нагород для серіалу).

Офферман був небагатослівним під час промови, зокрема в тому, що стосувалося повернення дуету Білла та Френка у наступних сезонах, хоча б у формі спогадів:

«‎Чудове запитання, але його, мабуть, потрібно задати комусь із вищою зарплатнею. Здається, ми підготували цілий мінісеріал з життя героїв до їхньої зустрічі. Це може бути мюзикл. Нам не бракує ідей. Ми просто подивимося, що придумають Крейг і Ніл», — пожартував актор.

Нік також додав, що не проти повторити свою роль:

«Звичайно», — сказав він у відповідь на запитання про повернення. «Тоді мені пощастило. Їм потрібен був хлопець, який вміє користуватися лопатою. Нас троє в Голлівуді, Гаррісон Форд відмовився, а в Джейн Лінч не було часу».

Третій епізод «Останніх з нас‎», який зосередився на історії кохання «‎виживальника» Білла та його партнера Френка (Мюррей Бартлетт) вийшов під назвою «‎Long Long Time» (відповідно до назви пісні Лінди Ронстадт 1970-х років, яка звучить у найчутливіших моментах серії, завдяки чому зафіксувала власний рекорд), попри високі перегляди отримав досить суперечливі відгуки та оцінки від глядачів. Наприклад на Metacritic користувачі поставили епізоду 4,2 бала з 10 можливих, тоді як оцінка закордонних профільних видань склала 84 зі 100.

Тим часом Sony продовжує працювати над іншими екранізаціями — зокрема для God of War і Horizon для Prime Video і Netflix наразі пишуться сценарії.