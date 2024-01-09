Автори адаптації The Last of Us пропонували HBO зняти спіноф про Білла та Френка

У суботу актор Нік Офферман отримав свою першу премію «Еммі» як «Кращий запрошений актор у драматичному серіалі» за роль Білла в «Останніх з нас» (з загалом 8 нагород для серіалу).
Офферман був небагатослівним під час промови, зокрема в тому, що стосувалося повернення дуету Білла та Френка у наступних сезонах, хоча б у формі спогадів:
«Чудове запитання, але його, мабуть, потрібно задати комусь із вищою зарплатнею. Здається, ми підготували цілий мінісеріал з життя героїв до їхньої зустрічі. Це може бути мюзикл. Нам не бракує ідей. Ми просто подивимося, що придумають Крейг і Ніл», — пожартував актор.
Нік також додав, що не проти повторити свою роль:
«Звичайно», — сказав він у відповідь на запитання про повернення. «Тоді мені пощастило. Їм потрібен був хлопець, який вміє користуватися лопатою. Нас троє в Голлівуді, Гаррісон Форд відмовився, а в Джейн Лінч не було часу».
Третій епізод «Останніх з нас», який зосередився на історії кохання «виживальника» Білла та його партнера Френка (Мюррей Бартлетт) вийшов під назвою «Long Long Time» (відповідно до назви пісні Лінди Ронстадт 1970-х років, яка звучить у найчутливіших моментах серії, завдяки чому зафіксувала власний рекорд), попри високі перегляди отримав досить суперечливі відгуки та оцінки від глядачів. Наприклад на Metacritic користувачі поставили епізоду 4,2 бала з 10 можливих, тоді як оцінка закордонних профільних видань склала 84 зі 100.
- Дебютний сезон «The Last of Us» вийшов торік і складався із 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час. На початку грудня сайт IMDb відзначив серіал, як краще шоу 2023 року, а виконавця головної ролі Педро Паскаля назвав «зіркою року».
- Про те, що серіал подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні. А вже у серпні співавтори анонсували аж 4 сезони для постапокаліптичного шоу. В HBO також повідомили, що другий сезон «The Last of Us» вийде не раніше 2025 року.
- Продовження адаптуватиме другу гру серії The Last of Us Part 2, а дія розгортатиметься після травматичних подій у лікарні Санта-Барбари. Тут також з’явиться персонаж Еббі, яку потенційно може зіграти Кейтлін Дівер («Освіта», «Ніхто тебе не врятує»). Найцікавіше у цій новині те, що акторка надзвичайно схожа на Еллі в іграх The Last of Us, і саме її фанати просували на роль, коли з’явилась ідея екранізації у 2010-х роках. Дівер також виконала роль доньки Натана Дрейка в епілозі гри Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.
Тим часом Sony продовжує працювати над іншими екранізаціями — зокрема для God of War і Horizon для Prime Video і Netflix наразі пишуться сценарії.