Серіал «Володар перснів»: шоуранери анонсували епічну битву на три епізоди, яку планували майже рік

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Шоуранери серіалу «Володар перснів: Персні влади» розкрили деталі масштабної битви, яка стане кульмінацією другого сезону.

Облога Ереґіону стане центральною подією, яка розгорнеться впродовж трьох епізодів. Шоуранери Патрік Маккей і Джей Ді Пейн розповіли, що підготовка до знімань цієї битви тривала цілий рік.

Маккей пояснює, що Облога Ереґіону розпочнеться в шостому епізоді та триватиме до восьмого. Кожен епізод представить різні фази битви. Творці прагнули передати історичну достовірність облоги, яка зазвичай триває не одну ніч, а кілька місяців.

Попри масштабність — у фільмуванні взяли участь понад тисяча акторів у гримі орків — битва не обмежується лише видовищними сценами. Маккей наголошує на емоційному складнику подій. Усі сюжетні лінії та персонажі сходяться в цій кульмінаційній точці.

Ключову роль у битві відіграє Елронд, якого втілює Роберт Арамайо. За словами Маккея, персонаж проходить шлях від політика до воїна та генерала. Шоуранер натякає на трагічні наслідки цієї трансформації, які відомі з першоджерела.

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Актори серіалу також діляться враженнями від масштабу подій. Овейн Артур, виконавець ролі принца Дуріна, характеризує битву як «епічну». Софі Номвет, яка грає принцесу гномів Дісу, описує побачене як «моторошне».

Максим Болдрі, виконавець ролі Ісілдура, порівнює другий сезон із першим. Він зазначає, що якщо перший сезон був більш експозиційним та зосередженим на представленні персонажів і світів, то другий одразу занурює глядача у вир подій. Болдрі підкреслює енергійність і напруженість нового сезону.

Прем’єра другого сезону «Володар перснів: Персні влади» відбудеться 29 серпня. Перші три епізоди вийдуть одночасно, даючи глядачам можливість зануритися в нові пригоди Середзем’я.

Нагадаємо, актор Рорі Кіннір розповів, чому Тома Бомбадила нарешті покажуть у серіалі.

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Джерело: Gamesradar

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