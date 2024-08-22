Виконавці ролей Ґаладріель та Адара у серіалі «Володар перснів» розповіли, що пов’язує їхніх персонажів

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Морвед Кларк (Ґаладріель) та Сем Гезелдайн (Адар), актори серіалу «Володар перснів: персні влади» розповіли, що змусило їхніх персонажів об’єднатися проти Саурона.

Іноді ворог вашого ворога — ваш друг. Іноді ворогом ворога є хтось, кого хотілося вбити у минулому сезоні. Саме так дійшли згоди Ґаладріель і Адар у другому сезоні серіалу, який розпочнеться наступного тижня.

«Вона назавжди змінилася. Її відчуття того, ким вона є і ким вона може стати, було зруйноване, і їй також довелося зіткнутися з власним егоїзмом. Попри те, що він виник через її горе [через смерть брата], її гонитва за Сауроном є чимось особистим. Тепер вона має навчитися боротися не лише за себе, а й за кожну частину Середзем’я. У неї є рана, на яку вона повинна зважати під час бою, і дуже цікаво було це зіграти», — розповідає Морвед Кларк.

Ґаладріель — не єдина мешканка Середзем’я, яку приголомшило повернення Саурона у світ. Здавалося б, що Адар, колишній слуга Темного Лорда, а зараз перетворювач Південних земель на попіл Мордору, буде радий, що велике зло повернулося. Але за словами Сема Гезелдайна, який успадкував роль Адара від Джозефа Моула, він має інші відчуття:

«Адар, звичайно, не був злим. Він ніби підроблений, пройшов через цю злу трансформацію… Він насправді просто захищає своїх дітей, і йому довелося зробити деякі злі речі для цього. Він дуже цікавий та дуже складний персонаж, і зовсім не вважає себе злим. … На нього, безумовно, сильно вплинуло те, що Саурон і Моргот обдурили його в минулому, і він став тим, ким він є зараз. Він відчуває величезну відповідальність, що всі ці орки не існували б, якби він не піддався силі Саурона. Він також є попередженням для Галадріель».

Саме спільне відчуття обману могло підштовхнути Адара та Ґаладріель до непростого союзу, який можна побачити у трейлерах другого сезону. Актори знайшли цікавим зіграти персонажів, які побачили себе один в одному.

«Зрештою, усі їхні рішення орієнтовані на постать Саурона. Він все ще тримає їх», — каже Морвед Кларк. «Єдине спільне у них — що вони обидва зазнали певного насильства з боку Саурона. Це жахливо, але це те, що їх об’єднує. Вони намагаються щось зробити з загрозою Саурона, але, здається, те, що вони роблять, є саме тим, що він задумав», — додає Гезелдайн.

«Володар перснів: Персні влади» повертається на Amazon Prime Video 29 ​​серпня одразу трьома епізодами.

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Джерело: Gizmodo

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