Ісілдур зустрічає Шелоб: актор серіалу «Володар перснів» розповів про бій з монстром

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Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» покаже багато дивних створінь світу Джона Р. Р. Толкіна: ентів, троля пагорбів Дамрода, Могильних Духів (віхтів). Також глядачі зустрінуть стару знайому — Шелоб.

Гігантська павучиха — культовий персонаж трилогії «Володар перснів», нащадок легендарної Унголіант. Шанувальники фільмів Пітера Джексона пам’ятають її напад на Фродо та Сема у проході до Мордору.

У другому сезоні серіалу Шелоб створюватиме неприємності Ісілдуру, якого глядачі востаннє бачили в пастці у Мордорі наприкінці минулого сезону. Виконавець ролі, актор Максим Болдрі, розповів дещо про монстра.

«Я думаю, що було багато очікувань щодо того, як виглядатиме Шелоб. Коли ми знімали, це був м’яч для регбі, двоє хлопців у костюмах для зняття рухів та кілька палиць, і я думав: «Боже, як це вийде?» Я вважаю, що вони зробили дивовижну роботу з цим, я думаю, що вони надали Шелоб виразних індивідуальних рис», — каже Болдрі.

Актор розповів про сцену зустрічі Ісілдура з Шелоб, фрагменти якої були у трейлерах. Ісілдур лежить на підлозі та не знає, де Шелоб, але знає, що він у печері павука, і в таких обставинах відбувається бій. Потім він зустрічається з Шелоб віч-на-віч і добре роздивляється монстра.

У персонажа Болдрі у другому сезоні буде кілька великих сюжетних ліній, до того, як його персонаж став дуже важливою частиною історії Середзем’я.

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«Я вважаю, що з самого початку це історія про виживання Ісілдура, і він у відчаї. Бути покинутим усією сім’єю та нацією — це жахливо. Але ще страшніше, коли ви прокидаєтесь у печері павука. Йому доводиться боротися з багатьма монстрами, і я думаю, що це було найрадісніше», — додає актор. Але з Ісілдуром трапляється не лише погане: «У другому сезоні він закохується вперше».

Другий сезон серіалу «Перснів влади» стартує на Amazon Prime Video 29 ​​серпня одразу трьома серіями. Судячи з перебігу сюжету, описана сцена буде ближче до початку.

Джерело: GamesRadar

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