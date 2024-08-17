Новини Кіно 17.08.2024 о 21:57 comment views icon

Ісілдур зустрічає Шелоб: актор серіалу «Володар перснів» розповів про бій з монстром

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Андрій Русанов

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Ісілдур зустрічає Шелоб: актор серіалу «Володар перснів» розповів про бій з монстром

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Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» покаже багато дивних створінь світу Джона Р. Р. Толкіна: ентів, троля пагорбів Дамрода, Могильних Духів (віхтів). Також глядачі зустрінуть стару знайому — Шелоб.

Гігантська павучиха — культовий персонаж трилогії «Володар перснів», нащадок легендарної Унголіант. Шанувальники фільмів Пітера Джексона пам’ятають її напад на Фродо та Сема у проході до Мордору.

У другому сезоні серіалу Шелоб створюватиме неприємності Ісілдуру, якого глядачі востаннє бачили в пастці у Мордорі наприкінці минулого сезону. Виконавець ролі, актор Максим Болдрі, розповів дещо про монстра.

Ісілдур зустрічає Шелоб: актор серіалу «Володар перснів» розповів про бій з монстром

«Я думаю, що було багато очікувань щодо того, як виглядатиме Шелоб. Коли ми знімали, це був м’яч для регбі, двоє хлопців у костюмах для зняття рухів та кілька палиць, і я думав: «Боже, як це вийде?» Я вважаю, що вони зробили дивовижну роботу з цим, я думаю, що вони надали Шелоб виразних індивідуальних рис», — каже Болдрі.

Актор розповів про сцену зустрічі Ісілдура з Шелоб, фрагменти якої були у трейлерах. Ісілдур лежить на підлозі та не знає, де Шелоб, але знає, що він у печері павука, і в таких обставинах відбувається бій. Потім він зустрічається з Шелоб віч-на-віч і добре роздивляється монстра.

Ісілдур зустрічає Шелоб: актор серіалу «Володар перснів» розповів про бій з монстром

У персонажа Болдрі у другому сезоні буде кілька великих сюжетних ліній, до того, як його персонаж став дуже важливою частиною історії Середзем’я.

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«Я вважаю, що з самого початку це історія про виживання Ісілдура, і він у відчаї. Бути покинутим усією сім’єю та нацією — це жахливо. Але ще страшніше, коли ви прокидаєтесь у печері павука. Йому доводиться боротися з багатьма монстрами, і я думаю, що це було найрадісніше», — додає актор. Але з Ісілдуром трапляється не лише погане: «У другому сезоні він закохується вперше».

Другий сезон серіалу «Перснів влади» стартує на Amazon Prime Video 29 ​​серпня одразу трьома серіями. Судячи з перебігу сюжету, описана сцена буде ближче до початку.

Фінальний трейлер другого сезону серіалу «Володар перснів» — війна, дивний союз та епічна дуель

Джерело: GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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