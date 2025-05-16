Серія фільмів «Рембо» отримає приквел про Вʼєтнам — є кандидат на «юного» Сталлоне

До знімань готують фільм-приквел до культової франшизи «Рембо» — проєкт вже отримав робочу назву «Джон Рембо».

Студія Millennium Media зараз шукає дистриб’юторів на Каннському кінофестивалі, а знімання готують на жовтень. Режисером виступить Джалмарі Хеландер («Санта на продаж»), сценарій пишуть Рорі Гейнс і Сохраб Ноширвані («Шпигун серед друзів»). Попередньо, сюжет розповість ранню історію персонажа — Джона Рембо у В’єтнамі. Інші деталі засекречені, але можна очікувати саме бойові дії, тобто повноцінний екшен. Дати релізу поки немає.

Разом з тим одна з найбільших загадок, хто стане головним героєм? Незмінне обличчя всієї франшизи з 1982 року — Сильвестр Сталлоне — наразі не залучений до проєкту. Та і без цього сюжет розповідає про молодого солдата у бойових умовах, а 78-річний Сталлоне на цю роль точне не підійде.

Але сам актор вже приглянувся до іншого свого колеги. На його думку, «перейняти естафету» Рембо має Раян Ґослінґ. Та і останній актор не чужий для Сталлоне — у «Барбі» актор грав Кена, і за задумом режисерки Грети Ґервіґ, Сталлоне мав з’явитися у фільмі. Цього не сталося через знімання в серіалі «Король Талси», на який ITC робило огляд. Попри це його образ використали в одній зі сцен — в тренажерці на стінах висять плакати з ним, а на Ґослінґу — шуба в стилі Рембо.

Офіційно Раяна Ґослінґа не затверджували на роль, а поки що триває кастинг. Знайти актора на цю роль буде ще тією задачею. Адже творцям важко буде дотриматися образу легендарного ветерана, не перетворюючи це на пародію. Поки що ясно одне — після десятиліть мовчання франшиза оживає.

Для тих, хто не в курсі: історія «Рембо» почалася з фільму «Перша кров» 1982 року — адаптації роману Девіда Моррелла. Він зібрав $125,2 млн при бюджеті $15 млн і запустив франшизу, яка включає ще чотири фільми. Останній з них, «Рембо: Остання кров» 2019 року, виявився найменш касовим ($91,4 млн) і отримав не найкращі відгуки. Але сам Рембо залишається знаковою фігурою попкультури — з’являвся у відеоіграх Mortal Kombat 11 і Call of Duty: Warzone, і досі легко впізнаваний.

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Джерело: Comicbook