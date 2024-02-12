Сильвестр Сталлоне каже, що зробив би Раяна Ґослінґа наступним «Рембо»

Зірка «Роккі» у п’ятничному випуску вечірнього шоу з Джиммі Фелоном розповів про свій несподіваний «зв’язок» із фільмом «Барбі» та порадив нового актора на головну роль у франшизі «Рембо».

Сильвестр Сталлоне зазначив, що якби він коли-небудь вирішив «передати естафету» іншому акторові для ролі Джона Рембо, то це б був саме Ґослінґ.

«Але не знаю, чи хтось не скаже: «Гей, він занадто гарний, щоб бути Рембо!», — пожартував Сталлоне.

Ймовірно, така ідея зацікавила б і зірку «Барбі», який відзначився роллю Кена у фільмі й отримав за неї принаймні номінацію на «Оскар». Сам Сталлоне, до речі, теж мав змогу відзначитись у цьогорічному касовому хіті Ґрети Ґервіґ.

«Режисерка сказала: «Ти хочеш знятися у фільмі?» Я відповів: «Із задоволенням», однак потім застряг у «Королі Талси» і не зміг. Зрештою вони взяли мій образ і показали з Раяном, і це було неймовірно!», — розповів актор.

Феллон згодом продемонстрував видрукований знімок із фільму:

«У сцені з тренувальниою кімнатою в «Барбі» висять твої плакати, на усіх стінах — ти. А потім ще шуба».

Ведучий порівняв знімок Ґослінґа в білій шубі з більш раннім фото Сталлоне в такому самому вбранні: