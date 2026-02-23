Селфі-камера iPhone 18 Pro "стрибне" з 18 Мп до 24 Мп, — інсайдер

Depositphotos

Згідно з новим витоком, майбутні Apple iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть вийти з новими, оновленими фронтальними камерами. Очікується, що обидва телефони дебютують у вересні, як це зазвичай і відбувається.





Apple випустить телефони iPhone 18 Pro пізніше цього року як свої найпреміальніші традиційні смартфони. Хоча поточні звіти вказують на те, що телефони навряд чи отримають якісь суттєві зміни дизайну, новий витік натякає, що вони можуть отримати ще одне оновлення фронтальної камери. Як повідомив китайський інсайдер WhyLab, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть вийти з новими 24-мегапіксельними фронтальними камерами.

“iPhone 18 Pro, ймовірно, отримає оновлення до 24-мегапіксельної фронтальної камери, що є суттєвим покращенням порівняно з 18-мегапіксельною фронтальною камерою iPhone 17 Pro.”, — написала WhyLab у блозі.

Важливо зазначити, однак, що джерело не подає це як підтверджену інформацію — лише як окрему можливість. Тож не варто надто покладатися на це твердження, особливо з огляду на те, що всі телефони серії iPhone 17 уже оснащені новими 18-мегапіксельними фронтальними камерами, оновленими з 12-мегапіксельних модулів у їхніх попередників.

“Я досі не можу повірити, що ніхто на цьому сайті не пам’ятає, що лінійка iPhone 17 вже має 24-мегапіксельні сенсори, які кадруються. Єдина різниця може полягати в тому, що ми зможемо знімати повноцінні 24-мегапіксельні фото у форматі 1:1.”, — справедливо зазначає у коментарях до новини юкористувач Whydontweremember.

Хоча перспективи нової фронтальної камери ще належить з’ясувати, телефони iPhone 18 Pro майже напевно отримають менші вирізи Dynamic Island. Це може розчарувати з огляду на попередні повідомлення про підекранне рішення або навіть отвір у дисплеї, але будь-які потенційні зміни дизайну в цьому напрямку доведеться чекати щонайменше ще рік.





За іншими чутками, Apple нібито прискорила тестування iPhone 18 Pro та Pro Max, і моделі, імовірно, вже перейшли в стадію пробного виробництва — це може свідчити про те, що компанія почала перевірку виробничих ліній та якісних показників майбутніх флагманів задля планового виходу у вересні 2026 року. У рамках цієї стадії джерела також підтверджують, що великі зміни у корпусі не передбачаються, проте інтеграція внутрішніх технологій (наприклад, нових камер, чипів та модему) вже активно відпрацьовується виробником.

“Навіть якщо ти нікого не витісняєш, вони все одно заробляють статки”, — підсумовує інший коментатор, Clouds from Shandong.

Окрім фронтальної камери, ще одне можливе покращення iPhone 18 Pro пов’язане з основною камерою та її апертурою: деякі звіти вказують, що Apple може оснастити основний об’єктив змінною апертурою — технологією, яка дозволяє фізично регулювати отвір об’єктива для кращого контролю над світлом і глибиною різкості, як це характерно для DSLR-камер. Таке рішення могло б значно розширити діапазон світлових умов, при яких смартфон робить якісні фото.

Джерело: NotebookCheck.net