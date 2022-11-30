«Щедрик» — україно-польська історична драма про радянський та нацистський режими під час Другої світової війни. У прокаті з 5 січня

На початку наступного року в прокаті стартує показ історичної драми «Щедрик», яка була знята у співпраці Польщі та України. Вона розповідає про історію єднання культур трьох родин: українців, поляків та євреїв. Усі вони живуть під одним дахом.

Події фільму відбуваються в Івано-Франківську під час Другої світової війни. На зміну каральній системі срср туди ненадовго приходить нацистський режим Третього рейху. Але картина не про війну, а про життя звичайних людей під час військових дій та окупації. Об’єднуючись перед обличчям зла та жорстокості, родини намагаються вижити, не полишаючи надій на мирне та спокійне майбутнє. У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському «Щедрику», який намагаються стерти з її пам’яті.

Для відтворення історичної дійсності на екрані творці консультувалися з істориками та краєзнавцями. За словами режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко, фільм «Щедрик» – це збірний образ реальних історій кінця 30-х, початку 40-х років ХХ сторіччя.

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Українська мелодія «Щедрик» стає символом добра та світла для героїв стрічки. У фільмі також звучатимуть польські та єврейські пісні.

«Фільм показує, що зміна тоталітарних режимів по суті нічого не змінює, а будь-які намагання силового розподілу територій завжди призводять до гуманітарної катастрофи. На жаль, багато українських родин з початком повномасштабного вторгення відчули це на собі. І хоча це кіно історичне, глядач знайде дуже багато паралелей із сьогоденням і зможе ще раз переконатись, що світло завжди перемагає темряву», – розповідає продюсер проєкту Тарас Босак.

Знімання фільму «Щедрик» розпочалися наприкінці листопада 2019 року і тривали до лютого 2020, окремі сцени фільмували в серпні 2020 з перервою на карантин. Сценарій фільму «Щедрик» написала Ксенія Заставська. Ролі виконували актори Яна Корольова, Поліна Громова, Євгенія Солодовник, Христина Ушицька, Йоанна Опозда, Андрій Мостренко, Томаш Собчак, Алла Бінєєва та інші.