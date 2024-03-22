Що з ДніпроГЕС, по якій вдарило «8 ракет»? Мінус 1,6 ГВт потужності, «значні фінансові втрати» та без загрози прориву греблі

У ніч проти 22 березня росія здійснила наймасованішу атаку на українську енергоінфраструктуру, серед іншого поціливши двома ракетами у ДніпроГЕС (за даними Укргідроенерго) або вісьмома (за версією Офісу генпрокурора, як пишуть деякі ЗМІ), що призвело до серйозних пошкоджень ГЕС-1 і ГЕС-2 (обидві станції зараз не працюють).

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив про «значні втрати» реконструйованого та модернізованого обладнання.

«На станції працюють аварійні служби та ДСНС. Пожежу локалізовано. Машинна зала задимлена і не має можливості допустити на місце події фахівців для проведення експертизи пошкоджень гідроспоруди та електричного обладнання. Відпрацьовуємо різні режими спрацювання води з водосховища».

Сирота додав, що на кінець дня має надійти детальніша інформація щодо того, що вдалося зберегти і які потужності вдасться під’єднати до об’єднаної енергосистеми, а що потребуватиме відновлення.

За даними Держекоінспекції внаслідок влучання в ДніпроГЕС зафіксовано витік нафтопродуктів у річку Дніпро — фахівці відібрали проби води з метою лабораторного дослідження.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що сьогоднішня атака на енергооб’єкти стала наймасштабнішою за весь час. Пошкодження зафіксовані у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Деякі регіони частково знеструмлені (лише в Харкові без електроенергії залишились 700 тис. абонентів), а подекуди застосовано ще й стабілізаційні графіки відключень.

Через аварійну зупинку кількох блоків ТЕС та ГЕС є певне зменшення обсягу виробництва електроенергії. Для покриття потреб споживачів задіяно аварійне постачання електроенергії з сусідніх країн — Румунії, Словаччини та Польщі. Також планується комерційний імпорт електроенергії. Запорізька АЕС через знеструмлення нині живиться від однієї лінії 330 кВ — рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,52 м, чого достатньо для забезпечення потреб станції.

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Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну 60 «шахедами» і майже 90 ракетами — знищено 92 повітряні цілі.

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