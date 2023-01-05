Twitter дозволить політичну рекламу — у 2019 році її було заборонено на тлі дезінформації про вибори

Twitter повідомляє, що має намір розширити асортимент політичної реклами, дозволеної на платформі. Це суперечить глобальній забороні на політичну рекламу, котра діяла понад три роки. Компанія, що нині належить Ілону Маску, знаходиться на межі банкрутства і, очевидно, шукає додаткові способи заробітку.

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Також Твіттер послабить свою рекламну політику щодо «реклами з причини» (присвяченій конкретним подіям) у Сполучених Штатах. Надалі компанія приведе свою рекламну політику у відповідність до норм, що є припустимими на телебаченні та в інших ЗМІ.

Twitter заборонив політичну рекламу у 2019 році після того, як провідні соціальні мережі зіткнулися з хвилею критики через відсутність перешкод до поширення дезінформації про вибори. Тоді ж було обмежено й рекламу «на злобу дня».

«Ми вважаємо, що [увагу до] політичного повідомлення слід заслужити, а не купувати», — написав у Твіттері Джек Дорсі, тодішній виконавчий директор Twitter, оголошуючи про цей крок.

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З того часу, як Маск заволодів Twitter наприкінці жовтня, на платформі спостерігався відтік корпоративних рекламодавців через ряд кроків нового керівництва: звільнення тисяч співробітників, котрі були зайняті модерацією та іншими громадськими функціями, зняття блокування з облікового запису 45-го президента США Дональда Трампа, змінами функції перевірки, що дозволили шахраям видавати себе за інших, а також через загальні репутаційні втрати компанії.

Джерело: Reuters