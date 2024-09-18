Це ж було вже: після оновлення до iOS 18 користувачі Apple iPhone скаржаться на батарею

Після оновлення до iOS 18 деякі користувачі Apple iPhone поскаржилися на зниження ресурсу батареї та нагрівання. Втім, проблема не здається масовою або критичною.
Принаймні декілька користувачів X Twitter поскаржилися на батарею після оновлення iPhone до iOS 18. Один з них написав, що акумулятор «вмирає на моїх очах», інший просто назвав час роботи батареї на iOS 18 «жахливим». Ще один опублікував зображення автомобіля, що вибухає, із підписом: «Мій iphone 11 зі здоров’ям батареї на 75% після оновлення до iOS 18».
Також є скарги на різке падіння заряду акумулятора з часом: «Я оновив програмне забезпечення до IOS 18, і відсоток заряду батареї так швидко впав»; «Пройшла година, як я зарядив його на 80% і не використовував його надто в цей час, але зараз відсоток становить 67%».
Однак інші користувачі не відчувають проблем з батареєю, або навіть відзначають покращення автономії. Вони пишуть, що смартфон працює чудово та без жодного надмірного розряджання чи зниження ресурсу батареї. Один з користувачів написав: «Завдяки ios 18 мій акумулятор працює набагато краще :)».
З деяких скарг можна припустити, що проблеми відчувають користувачі старіших смартфонів, як iPhone 11. Однак проблеми цих пристроїв можуть біти пов’язаними з довгим часом їхньої експлуатації. Свого часу, коли подібні скарги стосувалися IOS 17, Адріан Кінгслі-Хьюз, дослідник ZDNet, пояснював:
«Встановлення нової ОС на iPhone запускає багато речей, які відбуваються у фоновому режимі, від індексування до повторного калібрування батареї, і це може тривати годинами або навіть днями».
Тож у разі проблем варто просто зачекати нормалізації роботи акумулятора. Непокоїтися слід лише тоді, коли негаразди тривають більш ніж кілька днів.
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Джерело: Daily Mail
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