100 рецептів на секунду — у Японії створюють ШІ-програму, яка генеруватиме нові смаки для алкогольних напоїв

Японський виробник алкогольних напоїв Brewer Sapporo уклав угоду з IBM Japan для створення системи штучного інтелекту, яка згенерує понад 1 трильйон комбінацій для нових смаків коктейлів.

ШІ прискорить розробку нових алкогольних продуктів, на які у Японії зараз, як каже компанія, «підвищений попит». У запиті на формування нового коктейлю надаватиметься загальна концепція з уточненням — наприклад, кислий чи гострий смак; як зразок також можна використовувати один зі 170 продуктів Sapporo, що вже існують.

Повідомляється, що програма генеруватиме 100 нових рецептів на секунду — маючи у розпорядженні 1200 вже готових рецептів та 700 інгредієнтів. Штучний інтелект самостійно оцінюватиме результат за 100-бальною шкалою — в залежності від того, наскільки він відповідає запиту.

Раніше процес формування нового смаку у Sapporo займав 4-6 місяців — включно з аналізом ринку та збором відгуків користувачів. Коли компанія випустить перші напої, створені за участю ШІ, не повідомляється.

Джерело: gadgettendency