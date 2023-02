У Spotify з’явився віртуальний ді-джей на базі ШІ – він може індивідуально формувати плейлист та коментувати його реалістичним голосом

Сервіс Spotify запустив нову функцію ді-джея на базі ШІ, який курирує і коментує персоналізований список відтворення, що постійно змінюється. Spotify описує його як «ШІ-ді-джей у вашій кишені», який «настільки добре знає вас і ваш музичний смак, що може вибрати, що відтворювати для вас».

У демонстраційних матеріалах нова функція досить точно імітує ведучого радіостанції, додаючи невеликі деталі та коментарі про виконавця чи композиції під час плавного переходу між піснями.

Список відтворення нескінченний, але користувачі можуть перемикати жанри або виконавців, натискаючи кнопку DJ. Ґрунтуючись на цих відгуках, ШІ покращує подальші рекомендації для конкретного користувача. Система може сканувати новинки, щоб пропонувати нових виконавців, які можуть сподобатися користувачеві, або пропонувати старі композиції, які подобалися людині раніше.

Штучний голос ді-джея заснований на голосовій технології стартапу Sonantic AI, який Spotify придбала торік. Spotify стверджує, що слова, що вимовляються, створені з різних джерел, включаючи кімнату письменника, заповнену «музичними експертами, експертами з культури, кураторами даних [і] сценаристами», і генеративну технологію ШІ, що надається OpenAI.

Spotify DJ THE FUTURE WE WERE PROMISED pic.twitter.com/5KlkGCxN0p — Packy McCormick (@packyM) February 22, 2023

На цей час доступний лише один голос віртуального ді-джея, заснований на голосі Ксав’єра «X» Джернігана. Раніше він працював виконавчим директором Spotify, а потім взяти на себе роль ведучого для подкасту компанії The Get Up. Spotify каже, що це «перша модель для ді-джеїв», припускаючи, що в майбутньому буде більше віртуальних голосів для вибору.

Поки що віртуальний діджей на базі ШІ запускається в режимі бета-версії. Компанія працює «з деякими дуже новими технологіями», і в міру їх розвитку вдосконалюватиме систему. Наразі нова функція доступна лише англійською для передплатників Spotify Premium у США та Канаді.

Джерело: The Verge