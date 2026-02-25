ШІ залишив користувачів без дешевої пам’яті: ціни на RAM і SSD б’ють рекорди

ШІ "з’їдає" пам'ять / techpowerup

Ще кілька років тому оперативна пам’ять і SSD були найпростішим способом оживити ПК без великих витрат. Зараз усе інакше: іноді комплект ОЗП або швидкий накопичувач коштує як відеокарта середнього класу. І справа не в апетитах магазинів. Пам’ять стала стратегічним ресурсом через бум ШІ, а звичайний покупець опинився в кінці черги.





ШІ “з’їдає” пам’ять

Майже 95% світового виробництва DRAM контролюють три компанії — Samsung Electronics, SK Hynix та Micron Technology. Раніше їхніх потужностей вистачало і для ПК, і для консолей, і для смартфонів. Але зростання попиту з боку OpenAI, Microsoft та Google змінило баланс.

Техгігантам потрібна HBM-пам’ять для навчання моделей ШІ. Її виробляють на тих самих лініях і з тих самих кремнієвих пластин, що й звичайну пам’ять DDR5. Виробник обирає: продати модуль для ПК з мінімальною маржею або спрямувати ті самі ресурси в дорогий серверний продукт за тисячі доларів. Бізнес іде туди, де вища рентабельність.

За даними TrendForce, лише за перший квартал 2026 року контрактні ціни на пам’ять підскочили майже на 95%. Минулого року зростання цін було трикратним. Micron уже повідомляв про повне бронювання ліній на роки вперед. У такій ситуації споживчий сегмент автоматично відчуває дефіцит.





Ціни на пам’ять в Європі знижуються

У Німеччині та інших країнах ЄС пам’ять DDR5 останнім часом подешевшала на 10-15%. Наприклад, комплект Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 впав з приблизно €480 до €425, а Kingston Fury Beast — з близько €550 до €463. Але це радше розпродаж складів і реакція на падіння попиту, ніж системне полегшення. Виробники чипів ціни не знижували.

У США ситуація жорсткіша: популярні комплекти дорожчають на 5-17% щомісяця. Це показує, що ми бачимо локальну корекцію, а не розворот тренду.

Україна: нове цінове плато

В Україні ефект відчувається особливо болісно. SSD Kingston NV3 1 ТБ у жовтні 2025 року коштував 2800 грн, а на початку 2026-го — понад 7500 грн. У лютому ціна зависла біля 7300 грн. Це не здешевлення, а перевірка: чи готовий покупець платити.

Схожа історія з RAM. Набір Kingston FURY 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000, який восени продавали за 5300 грн, тепер коштує понад 18 000 грн. Багато хто відкладає складання ПК, бо лише пам’ять і накопичувач тягнуть на бюджет цілого системного блоку кількарічної давності.

Дефіцит HDD та відеокарт

Повернутися до HDD не вийде, адже Western Digital та Seagate підтвердили, що майже весь обсяг на 2026 рік викупили корпоративні клієнти. Хмарні провайдери забирають усе — від NVMe до великих механічних дисків.

Додатковий тиск створює політика NVIDIA, яка частіше постачає лише GPU, залишаючи партнерам пошук VRAM. У результаті ціни на відеокарти на кшталт GeForce RTX 5070 Ti легко перевищують $1000. Модель GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G зросла з 45 500 грн до 58 999 грн.

Під ударом Raspberry Pi та бюджетні смартфони

Мікро-ПК Raspberry Pi 5 з 16 ГБ пам’яті подорожчав майже вдвічі. Для бюджетних пристроїв частка вартості RAM занадто велика, щоб її “розмазати” по інших компонентах. Виробники смартфонів, зокрема Honor та Poco, частіше випускають моделі з 4 ГБ замість 6-8 ГБ, щоб утримати ціну.

Чекати до 2027 року чи купувати зараз?

Нові фабрики почнуть працювати не раніше 2027 року. Розширення виробництва в напівпровідниковій галузі займає роки. Попит на ШІ-інфраструктуру не виглядає тимчасовим, тому швидкого повернення до рівня 2023 року не варто чекати.

Якщо ПК — це інструмент для заробітку, затримка може коштувати дорожче, ніж переплата. Якщо ж це оновлення “для себе”, можливо, краще перечекати пікову фазу та ловити локальні просідання.

Поки що пам’ять перетворилася на “цифрове золото”, і її ціна залежить від апетитів провайдерів ШІ. Коли корпоративний сектор насититься, ринок трохи видихне. Але різкого обвалу найближчим часом не видно.





