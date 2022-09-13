Схоже, ЗСУ під Куп’янськом вперше збили іранський ударний безпілотник Shahed-136

Один з бійців Збройних Сил України оприлюднив уламки іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який використовували російські окупанти. БПЛА було збито поблизу нещодавно звільненого Куп’янська на Харківщині.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS — Максим (@kms_d4k) September 13, 2022

Отже, можна констатувати, що так звана «друга армія світу» за 6 місяців війни втратила свій потенціал та змушена звертатися за допомогою до інших країн, щоб поповнювати технічні засоби. При цьому росіяни намагалися замаскувати походження дрона та нанесли на нього надписи російською. І хоча, на перший погляд, може здатись, що це «аналоговнєтний» дрон М412 «Герань-2», його справжнє походження видають уламки крила та вкрай характерні вінглети. А якщо щось виглядає, як качка, крякає, як качка, та ходить, як качка, то це і є качка.

«З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп’янська. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136», – повідомляє канал СТратКом ЗСУ.

На жаль, інформація про дрон Shahed-136 доволі обмежена і походить більшою частиною з Ірану (який сам вихваляє свою зброю як таку, що «не має аналогів у світі»), тому її слід сприймати з деяким скепсисом. Наприкінці 2021 року Іран продемонстрував можливість залпового пуску цих БПЛА з пускової установки, замаскованої під контейнер вантажного автомобіля.

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Дрон має довжину 3,5 метра, розмах крила 2,5 метра та вагу близько 200 кг. Іранці заявляють про дальність польоту до 2,5 тис. км, хоча цей показник викликає сумніви з урахуванням розміру та ваги.

Апарат оснащено 50-сильним двигуном MD 550. Це звичайна цивільна модель двигуна, яку можна придбати на AliExpress.

Враховуючи, що Іран знаходиться під західними санкціями, інші компоненти, ймовірно, також належать до цивільного сектору. Відносно потужності бойової частини інформація відсутня, але вона, за загальної маси дрона у 200 кг, навряд може становити понад 25% ваги.

Джерело: defence-ua