Штучний інтелект «крутить» нескінченний серіал на Twitch — Seinfeld безперервно генерує контент за мотивами однойменного ситкому

Зараз вже нікого не здивувати картинами, згенерованими штучним інтелектом. Чи можна піти далі та знімати таким чином телешоу? Канал watchmeforever на Twitch дає ствердну відповідь: він веде нон-стоп трансляцію потоку “Nothing, Forever”, згенерованого за мотивами ситкому “Сайнфельд” однойменним ШІ. Оригінальний серіал Джеррі Сайнфельда та Ларрі Девіда демонструвався на ТБ з 1989 року.

Контент, створений ШІ Seinfeld – скоріше proof-of-concept, ніж готовий продукт. Піксельна анімація, подвоєння та неприродні пози героїв, не завжди зв’язні чи осмислені діалоги (створені за допомогою GPT-3 від OpenAI) не те щоб схиляють до тривалого перегляду, але дозволяють оцінити можливість. Ознайомитись із творінням ШІ можна за посиланням, реєстрація у Twitch не потрібна.

Персонажі візуалізуються за допомогою об’ємних 3D-пікселів, шоу загалом виглядає як стара відеогра. Голоси також генеруються штучним інтелектом. Вони мають деяку схожість з голосами оригінальних акторів, але більше нагадують комп’ютерного читця.

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Хоча шоу разюче відрізняється від оригінального повноцінного серіалу, його вплив цілком можна вловити. Деякі сюжети містять посилання на реальні серії та обігрують їхні теми власним чином. Якщо вірити чуткам, іноді трапляються справді цікаві та кумедні епізоди (вони дуже короткі, тривають кілька хвилин).

«Наш основний принцип… чи зможемо ми створити шоу, яке генеруватиме розважальний контент вічно? Тому що це справді те, в чому ми бачимо майбутнє. Наша мета у наступних ітераціях чи наступних шоу, які ми випустимо, – комерційна реалізація шоу, якість якого буде на рівні Netflix»

Група Mismatch Media, що стоїть за створенням ШІ та серіалу, характеризує себе як «вчених, підприємців, інженерів та фахівців у галузі технологій». Інформації досить мало, імена авторів невідомі.

Втім, вони досить песимістично ставляться до контенту, що генерується. Опис трансляції свідчить: «Nothing, Forever – це шоу ні про що, яке відбувається вічно. Щось подібне до популярних ситкомів минулого, за винятком того, що це ніколи не закінчується». Канал обіцяє працювати 365 днів на рік та генерувати новий контент «кожну хвилину». Шоу досить популярно, прямо цієї хвилини його дивиться 8162 глядачі, не замовкає локальний чат.

Джерела: Polygon, Engadget