Штучний інтелект витрачає більше енергії, ніж майнінг, та "п'є" більше води, ніж усі люди, — дослідження

Андрій Шадрін

Штучний інтелект витрачає більше енергії, ніж майнінг, та "п’є” більше води, ніж усі люди, — дослідження
ШІ перевищив майнінг біткоїна 2024 року за енергоспоживанням і використовує більше H₂O, ніж люди у світі випивають бутильованої води. Науковці стверджують, що попит штучного інтелекту може перевищити два десятка гігават і до 764 млрд літрів води у 2025 році.

Дослідження Алекса де Вріса-Гао з Інституту екологічних досліджень Вільного університету Амстердама (VU Amsterdam) свідчить, що глобальний запит ШІ на електроенергію цього року може досягти 23 ГВт, а споживання води — від 312,5 до 764,6 млрд літрів. За даними The Verge, це більше, ніж обсяг електроенергії, який використав майнінг біткоїна за весь 2024 рік, і приблизно відповідає річному світовому споживанню бутильованої води. Попри те, що ці цифри виглядають значними, вони залишаються консервативними оцінками, оскільки великі технологічні компанії не розкривають у своїх щорічних звітах зі сталого розвитку реальне споживання ресурсів саме ШІ-операціями.

“Неможливо назвати абсолютно точну цифру, але незалежно від цього масштаб буде дуже великий. Зрештою, за це платять усі”, — сказав Алекс де Вріс-Гао в коментарі The Verge.

Для отримання цих оцінок де Вріс-Гао використав прогнози аналітиків і зіставив їх із даними з конференц-колів щодо фінансових результатів та іншою публічно доступною інформацією, щоб екстраполювати обсяги розгорнутого ШІ-обладнання та його енергоспоживання. На цій основі він оцінив, що такі ШІ-системи щороку генерують від 32,6 до 79,7 млн тонн викидів CO₂, або близько 56 млн тонн у середньому. Для порівняння, викиди парникових газів Сінгапуру у 2022 році становили 53 млн тонн.

Масштаби ресурсів, які споживають дата-центри ШІ, викликали занепокоєння серед американських законодавців щодо впливу на пересічних громадян США. Сенаторка Елізабет Воррен разом із двома іншими сенаторами-демократами надіслала листа семи великим технологічним компаніям із вимогою пояснити їхнє енергоспоживання. Сенатор Берні Сандерс пішов ще далі, запропонувавши повний мораторій на будівництво дата-центрів ШІ, щоб гарантувати, що ця технологія приноситиме користь “усім нам, а не лише 1%2. Водночас президент Дональд Трамп продовжує просувати розвиток ШІ, аби США залишалися на передовій цієї зростаючої технології, навіть порівнюючи свою “Місію Genesis” з Манхеттенським проєктом часів Другої світової війни.

Професор Шаолей Жень з Каліфорнійського університету в Ріверсайді також зазначив у коментарі виданню, що оцінки де Вріса-Гао можуть бути заниженими, особливо з огляду на те, що вони враховують лише безпосередню експлуатацію. За його словами, ці показники можуть суттєво зрости, якщо взяти до уваги екологічний вплив усього ланцюга постачання — від видобутку сировини та виробництва чипів до їх розгортання і подальшої утилізації мільярдів ШІ-процесорів, які використовуються в нинішній гонці.

Джерело: TomsHardware

