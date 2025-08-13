Наслідки розвитку ШІ: ціни на електроенергію в США зросли до 36%, залежно від штату

АЕС Три-Майл-Айленд у США/Wikipedia

У США на тлі стрімкого розвитку технологій ШІ спостерігається зростання споживання електроенергії і, як слідство, зростання цін на неї.

Зазначається, що за поради та допомогу з боку ШІ-агентів, яких у великій кількості пропонують користувачам провідні американські технологічні компанії, доводиться сплачувати великі рахунки за електроенергію, що йде на підтримку роботи центрів обробки даних. Наразі ціни на електроенергію для американців продовжують зростати, оскільки енергосистема країни виявилась не готовою до такого стрибка попиту.

За інформацією Newsweek, зростання споживання центрами обробки даних вже призвело до підвищення цін на електроенергію на 6,5% у період з травня 2024 по травень 2025 року. Середні показники зростання у таких штатах, як Коннектикут та Мен, склали 18,4% та 36,3% відповідно. Очікується, що зростання триватиме, оскільки технологічні компанії продовжують розширювати інфраструктуру, необхідну для роботи систем штучного інтелекту.

“Щоб не відставати, комунальні підприємства все частіше використовують застарілі електростанції, що працюють на викопному паливі, для виробництва електроенергії в обсязі, достатньому для задоволення зростаючого попиту. Компанія Dominion Energy, яка обслуговує більшу частину Вірджинії, звернулася до регулюючих органів із проханням зобов’язати споживачів із високим навантаженням оплачувати більш справедливу частку витрат на модернізацію мереж. Без реформ очікується, що ціни на електроенергію у деяких районах Вірджинії зростуть на 25% до 2030 року”, — зазначають журналісти Newsweek.

Навряд чи проблему можливо вирішити за рахунок розробки більш ефективних моделей ШІ. Справа у тому, що доступні сьогодні інструменти ШІ засновані на постійному отриманні інформації, що змушує компанії, які їх створили, витягувати якнайбільше контенту. Безперервне збирання інформації і вдосконалення моделей ШІ вимагають все більших обсягів енергії.

У звіті Національної лабораторії імені Лоуренса в Берклі “Про енергоспоживання центрів обробки даних США за 2024 рік” зазначається, що середньорічний темп зростання споживання електроенергії у період з 2014 по 2018 рік складав 7%. З 2018 по 2023 рік темпи зростання вже складали 18%, а з 2023 по 2028 рік очікується, що цей показник складатиме від 13% до 27%.

Це призведе до того, що центри обробки даних ШІ та інша інфраструктура споживатимуть від 6,7 до 12% від загального обсягу енергоспоживання у США. Американські енергомережі досі не готові задовільнити такий попит.

Як зазначають журналісти Reuters, стрімке розширення дата-центрів, що обробляють великі обсяги інформації для штучного інтелекту та майнингу криптовалют, змушує операторів електромереж планувати дії на випадок непередбачуваних обставин і ускладнює і без того непросте завдання з балансування попиту і пропозиції на ринку. У звіті згадується кілька аварійних ситуацій викликаних включенням власних генераторів у центрах обробки даних.

Робота цих генераторів може призвести до надлишку електроенергії і перевантаження мережі, якщо компанії, що експлуатують відповідну інфраструктуру, не відреагують достатньо оперативно. Відсутність оперативної реакції може призвести до каскадних відключень електроенергії у цілому регіоні.

Навіть проживання поблизу дата-центрів, що споживають великі обсяги електроенергії, скорочує термін роботи електричних приладів, може призвести до проблем в їхній роботі, перегріву та спалахування. Все це демонструє, що нинішня одержимість штучним інтелектом створює величезні вимоги до електромереж. Це призводить до додаткового навантаження на підключені до цих мереж прилади і збільшує ризик відключення електроенергії через використання генераторів на місці, призначених виключно для захисту обладнання об’єкта без урахування того, який вплив це може чинити на всіх інших.

Джерело: Tom’sHardware