Сі Цзіньпін про обмеження на експорт мікросхем: «Жодна сила у світі не здатна зупинити технологічний прогрес Китаю»

Днями президент Китаю та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зустрілися в Пекіні, аби обговорити напівпровідникову промисловість. Відносини країн загострилися після того, як Нідерланди разом із США заблокували експорт передових технологій мікросхем до Китаю через побоювання, що вони можуть бути використані у військових цілях.

«Китайський народ також має законні права на розвиток, і жодна сила не може зупинити темпи науково-технічного прогресу Китаю», — сказав Сі Марку Рютте під час їхньої зустрічі в Пекіні.

Він додав, що Китай «продовжуватиме дотримуватись підходу, в якому всі сторони виграють».

Обмеження, введені проти Китаю, включають заборону експорту машин для екстремальної ультрафіолетової літографії — нідерландський техногігант ASML наразі є єдиною компанією у світі, яка їх виробляє. Технологія має вирішальне значення для виробництва мікросхем і використовуються такими компаніями, як тайванська TSMC для створення найменших та найскладніших чипів (на цей час, жодної подібної машини ASML до Китаю не відправлено).

Пекін розкритикував рішення уряду Нідерландів, закликавши країну «підтримувати об’єктивну та справедливу позицію та ринкові принципи», а також «захищати спільні інтереси» двох країн та їхніх компаній.

«Створення наукових і технологічних бар’єрів та розрив промислових ланцюжків і ланцюжків поставок призведе лише до розколу та конфронтації», — сказав Сі в середу, як повідомляють державні ЗМІ (через CNBC).

Сі сказав, що Китай готовий продовжувати діалог з Нідерландами та закликав нідерландську сторону «забезпечити справедливе та прозоре бізнес-середовище для китайських підприємств».

Як повідомляє Reuters, Рютте заявив у середу, що Нідерланди намагалися забезпечити, щоб експортні обмеження щодо напівпровідникової промисловості та таких компаній, як ASML, ніколи не були спрямовані на одну країну.

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«Ми завжди намагаємося переконатися, що вплив обмежений», — цитують його слова.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Рютте відповів Сі, що відокремлення «не є політичним вибором для уряду Нідерландів, оскільки будь-які дії, що підривають інтереси розвитку Китаю, це лише бумеранг».

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