Власникам iPhone почали виплачувати $95 млн за "шпигунство" через Siri

Власникам iPhone почали виплачувати $95 млн за "шпигунство" через Siri
Користувачі iPhone починають отримувати компенсації із $95 млн у справі про прослуховування розмов Siri. Щоб мати на них право, потрібно було придбати пристрій Apple із підтримкою Siri між 17 вересня 2014 року та 31 грудня 2024 року та зазнати “ненавмисної активації Siri”.

На початку минулого року Apple погодилася врегулювати груповий позов, пов’язаний із “незаконним та навмисним записом” розмов із Siri. Проблема сягає 2019 року, і компанія заперечує будь-які порушення. З того часу Apple зробила кроки для покращення конфіденційності Siri. Прийом заявок почався в середині минулого року, і зараз користувачі починають отримувати свої виплати.

Кожна фізична особа могла подати до 5 пристроїв. Хоча очікувалося, що $95 млн виплат складатимуть до $20 за пристрій із максимальною виплатою $100, остаточні суми, схоже, становлять близько $8,02 за пристрій — з максимальною виплатою $40,10. У будь-якому разі, всім, хто брав участь у цьому врегулюванні, прямі перекази виплат почали надходити вчора. Тим, хто обрав подарункову картку або чек, потрібно слідкувати за електронною поштою та папкою спаму, а також поштовою скринькою.

Власникам iPhone виплатять $95 млн за "шпигунство" через Siri
Дані: Х

Цей позов бере початок із того часу, коли The Guardian повідомив, що підрядники Apple прослуховували приватні розмови під час оцінки Siri. Apple заявляє, що менше 1% взаємодій із Siri використовувалося для контролю якості, але це все одно викликало серйозні занепокоєння. Справжньою проблемою конфіденційності було те, що Siri іноді активувалася випадково, через що голосовий асистент ставав активним, навіть якщо ви не намагалися з ним спілкуватися. Внаслідок цього підрядники могли чути те, чого не повинні були.

Відтоді компанія вимагає від користувачів погоджуватися на такі записи для оцінки взаємодій із Siri, і більше не передає ці послуги на аутсорсинг. Тобто участь користувачів у записах стала добровільною, а підрядники більше не отримують доступ до даних на аутсорсингу. Apple також заявила, що ніколи не використовувала дані Siri для створення маркетингових профілів чи продажу третім особам, і не прив’язувала їх до облікових записів користувачів, щоб мінімізувати ризики для конфіденційності.

Власникам iPhone виплатять $95 млн за "шпигунство" через Siri
Дані: Х

Apple вирішила врегулювати справу не як визнання провини, а щоб уникнути подальших судових витрат та завершити суперечність щодо оцінки записів третім сторонам ще з 2019 року. Apple додатково зазначила, що постійно розвиває технології для посилення приватності Siri і використовує ці дані переважно для її поліпшення.

arrow left
arrow right
