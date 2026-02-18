tradfi
Марк Гурман: Apple розробляє ШІ-кулон з Siri, як доповнення iPhone

Вадим Карпусь

Apple AirPods та AirTag / Depositphotos

Apple готує одразу кілька нових пристроїв із фокусом на штучний інтелект. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, компанія планує випустити розумні окуляри, ШІ-кулон і оновлені AirPods з камерами. Усі три гаджети отримають вбудовані камери та підключатимуться до iPhone, щоб Siri могла використовувати “візуальний контекст для виконання дій”.


Розумні окуляри Apple

Apple має намір розпочати виробництво своїх перших розумних окулярів у грудні з прицілом на реліз у 2027 році. Пристрій напряму конкуруватиме з лінійкою Meta. Окуляри отримають динаміки, мікрофони та камеру високої роздільної здатності для фото й відео. Додатковий об’єктив забезпечить роботу ШІ-функцій.

Дисплея в окулярах не буде. Натомість користувачі зможуть телефонувати, взаємодіяти з Siri, слухати музику й “виконувати дії на основі оточення”. Наприклад, запитати про інгредієнти страви перед собою. Система також допоможе розпізнавати об’єкти, орієнтуватися за орієнтирами під час навігації та нагадувати виконати завдання в конкретних ситуаціях.

Apple розробляє оправу самостійно, без партнерства з виробниками оптики, як це робить Meta з Ray-Ban та Oakley. Ранні прототипи підключаються кабелем до акумуляторного блока та iPhone, однак “новіші версії мають компоненти, вбудовані в оправу”. Компанія прагне виділитися якістю матеріалів і просунутою камерою. Паралельно Apple працює над версією з дисплеєм, але її запуск “залишається справою багатьох років”.


ШІ-кулон Apple

Окрім окулярів, Apple розробляє кулон розміром з AirTag. Його можна буде носити як підвіску або закріпити як значок. Пристрій фактично стане “камерою, що завжди ввімкнена” для iPhone та матиме мікрофон для активації Siri на базі Google Gemini. За даними Bloomberg, кулон отримає власний чип, але основні обчислення виконуватиме iPhone. Поява пристрою можлива вже наступного року.

AirPods з камерами

Компанія також може представити оновлені AirPods уже цього року. Раніше Гурман повідомляв, що навушники отримають камери низької роздільної здатності та ШІ-алгоритми для аналізу оточення користувача.

Наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни

Джерело: The Verge

