banner
Новини Пристрої 26.02.2026 comment views icon

Складаний Oppo Find N6 матиме 200 Мп квадрокамеру Hasselblad і технологію Danxia

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Складаний Oppo Find N6 матиме 200 Мп квадрокамеру Hasselblad і технологію Danxia
Oppo Find N5

Oppo поступово розкриває подробиці про свій новий складаний флагман — Oppo Find N6. Напередодні очікуваного дебюту в Китаї топменеджер бренду підтвердив, що ця модель отримає серйозні інновації в сфері камер.


Камери Oppo Find N6

Менеджер продуктів серії Find Чжоу Ібао заявив, що Find N6 матиме “єдину в категорії складаних смартфонів систему з чотирьох камер на 200 мегапікселів із налаштуванням Hasselblad”. Йдеться про квадрокамеру з основним сенсором надвисокої роздільної здатності та фірмовим калібруванням кольору від Hasselblad.

Також керівник підтвердив дебют технології відтворення кольору Danxia у складаному смартфоні. Вона, за наявною інформацією, використовує мультиспектральний сенсор, який точніше зчитує дані про кольори навколишнього середовища. Це має забезпечити кращу узгодженість кольорів і більш природний вигляд знімків. Окремо згадали про версію Find N6 Satellite Edition.

Складаний Oppo Find N6 матиме 200 Мп квадрокамеру Hasselblad і технологію Danxia

За попередніми витоками, основний блок камер може включати великий 200 МП сенсор, 50 МП ультраширококутний модуль і перископічну телефото камеру з оптичним зумом. До цього додається окремий модуль Danxia для корекції кольору. Партнерство з Hasselblad має покращити алгоритми обробки зображення та точність передачі відтінків.


Інші характеристики

Інсайдери також повідомляють про 8,12-дюймовий внутрішній складаний дисплей із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 120 Гц. Зовнішній екран має діагональ 6,62 дюйма з роздільною здатністю FHD+ і тією ж частотою 120 Гц.

Апаратною основою може стати система-на-чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Конфігурації пам’яті, за витоками, сягатимуть до 16 ГБ LPDDR5x ОЗП і до 1 ТБ накопичувача UFS 4.1

Очікувана місткість акумулятора становить близько 6000 мА·год з підтримкою швидкої дротової зарядки. Oppo також натякнула на покращення, спрямовані на зменшення видимості складки дисплея, що може свідчити про оновлену конструкцію шарніра та матеріалів.

Смартфон працюватиме під управлінням Android 16 із оболонкою ColorOS 16. Серед додаткових особливостей згадуються кнопка Plus Key і боковий сканер відбитків пальців.

Спецпроєкти
Підсумки Samsung Galaxy Unpacked 2026: "справжній" AI-Phone у серії S26, Galaxy Buds 4 та інші новинки
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC

За даними останніх повідомлень, Oppo Find N6 представлять 17 березня. Чи відбудеться запуск одночасно на інших ринках, поки що невідомо.

Oppo Find N5: вийшов найтонший у світі складаний смартфон ціною €1799

Джерело: gizmochina

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?
Відео прототипу Xiaomi 17 Air — смартфон скасований через провал Apple
iPhone 17 Pro Max протестували на автономність в мережах 5G та Wi-Fi: різниця суттєва
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому
AirDrop для всіх: Google розширить обмін файлами з iPhone на "багато" Android-смартфонів
Представлений Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц і 6000 мА•год за $140
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Український дизайнер опублікував рендери Apple iPhone 18 Pro: 12 нових функцій і змін наступного флагмана
Realme P4 Power дебютував із батареєю 10 001 мА•год і посиленим корпусом
Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
Honor клонувала iPhone 17 Pro з 10 000 мАг акумулятором
В iPhone Air фіксують збої модема Apple C1X
OPPO Reno15 вже в Україні: передзамовлення від 17 999 грн
Google Pixel можуть зіпсувати святкову фотосесію — не всі фото зберігаються
Неминуче: Samsung все ж підніме ціну Galaxy S26, кажуть інсайдери
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max і підтвердила велику батарею
Вийшов RedMagic 11 Air: тонкий ігровий смартфон з вентилятором і батареєю на 7000 мА•год
Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки
Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик
Honor демонструє комплект камери для Magic 8 RSR Porsche Design
14 років після анонсу: представлений NexPhone з Android, Linux і Windows 11 у режимі десктопу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати