Складаний Oppo Find N6 матиме 200 Мп квадрокамеру Hasselblad і технологію Danxia

Oppo поступово розкриває подробиці про свій новий складаний флагман — Oppo Find N6. Напередодні очікуваного дебюту в Китаї топменеджер бренду підтвердив, що ця модель отримає серйозні інновації в сфері камер.





Камери Oppo Find N6

Менеджер продуктів серії Find Чжоу Ібао заявив, що Find N6 матиме “єдину в категорії складаних смартфонів систему з чотирьох камер на 200 мегапікселів із налаштуванням Hasselblad”. Йдеться про квадрокамеру з основним сенсором надвисокої роздільної здатності та фірмовим калібруванням кольору від Hasselblad.

Також керівник підтвердив дебют технології відтворення кольору Danxia у складаному смартфоні. Вона, за наявною інформацією, використовує мультиспектральний сенсор, який точніше зчитує дані про кольори навколишнього середовища. Це має забезпечити кращу узгодженість кольорів і більш природний вигляд знімків. Окремо згадали про версію Find N6 Satellite Edition.

За попередніми витоками, основний блок камер може включати великий 200 МП сенсор, 50 МП ультраширококутний модуль і перископічну телефото камеру з оптичним зумом. До цього додається окремий модуль Danxia для корекції кольору. Партнерство з Hasselblad має покращити алгоритми обробки зображення та точність передачі відтінків.





Інші характеристики

Інсайдери також повідомляють про 8,12-дюймовий внутрішній складаний дисплей із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 120 Гц. Зовнішній екран має діагональ 6,62 дюйма з роздільною здатністю FHD+ і тією ж частотою 120 Гц.

Апаратною основою може стати система-на-чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Конфігурації пам’яті, за витоками, сягатимуть до 16 ГБ LPDDR5x ОЗП і до 1 ТБ накопичувача UFS 4.1

Очікувана місткість акумулятора становить близько 6000 мА·год з підтримкою швидкої дротової зарядки. Oppo також натякнула на покращення, спрямовані на зменшення видимості складки дисплея, що може свідчити про оновлену конструкцію шарніра та матеріалів.

Смартфон працюватиме під управлінням Android 16 із оболонкою ColorOS 16. Серед додаткових особливостей згадуються кнопка Plus Key і боковий сканер відбитків пальців.

За даними останніх повідомлень, Oppo Find N6 представлять 17 березня. Чи відбудеться запуск одночасно на інших ринках, поки що невідомо.

Джерело: gizmochina