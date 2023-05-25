Складаний смартфон Moto Razr Ultra засвітився у 44-секундному рекламному ролику – анонс очікується 1 червня

Складаний смартфон Moto Razr Ultra ще не анонсований офіційно, але все йде до того. Відомий інсайдер Еван Блес поділився офіційним рекламним роликом цієї моделі, що говорить про наближення анонсу.

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Відео демонструє складаний смартфон, гнучкий дисплей якого складається всередину. На зовнішній частині корпусу розташовано ще один допоміжний дисплей меншого розміру. Там же можна побачити подвійний модуль камери. Рекламний ролик розповідає про підтримку об’ємного звуку Dolby Atmos, тонкі рамки дисплея та яскравий екран.

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Більшість технічних характеристик Moto Razr Ultra все ще залишаються невідомими. Повідомлялось лише, що зовнішній дисплей має діагональ 3,5 дюйми.

Очікується, що офіційний анонс складаного смартфона Moto Razr Ultra (у США він називатиметься Razr+) відбудеться 1 червня. Раніше Блес говорив про два складані смартфони з кодовими назвами Juno і Venus. Більш доступна версія, швидше за все, отримає маркетингову назву Razr 40.

Джерело: The Verge