Складаний смартфон motorola razr 50 ultra отримав найбільший в галузі зовнішній дисплей, Snapdragon 8s Gen 3 та функції штучного інтелекту

Motorola представила нові складані смартфони motorola razr 2024 року. Моделі razr 50 ultra та razr 50 пропонують різноманітні функції штучного інтелекту, а версія ultra може похвалитися найбільшим у галузі зовнішнім дисплеєм.

razr 50

Смартфон motorola razr 50 отримав 6,9-дюймовий складаний головний pOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ (2640×1080 пікселів), частотою оновлення до 120 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 3000 ніт. Зовнішній pOLED дисплей має діагональ 3,6 дюйма, роздільну здатність 1056×1066 пікселів, частоту оновлення до 90 Гц та пікову яскравість 1700 ніт.

Пристрій містить процесор MediaTek Dimensity 7300X, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища UFS 2.2. Новинку оснащено акумулятором місткістю 4200 мАгод. Заявлено підтримку дротової зарядки потужністю 30 Вт та бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Основна камера на зовнішній стороні корпусу має головний 50-мегапіксельний модуль з OIS та 13-мегапіксельний надширококутний модуль з підтримкою макро. Фронтальна камера в круглому отворі основного дисплея – 32-мегапіксельна.

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razr 50 ultra

Модель motorola razr 50 ultra також отримала 6,9-дюймовий головний pOLED дисплей з роздільною здатністю 2640×1080 пікселів, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю 3000 ніт. Однак максимальна частота оновлення підвищена до 165 Гц. Зовнішній дисплей – найбільший у галузі. Він має pOLED панель діагоналлю 4 дюйми з роздільною здатністю 1272×1080 пікселів. В цьому випадку частота оновлення зросла до 165 Гц, а пікова яскравість – до 2400 ніт.

Апаратна платформа суттєво відрізняється від молодшої моделі. Версія motorola razr 50 ultra пропонує процесор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ вбудованого сховища UFS 4.0. Місткість батареї трохи зменшилась – до 4000 мАгод. Проте зросла потужність дротової зарядки (до 45 Вт), а на додачу до бездротової зарядки потужністю 15 Вт пропонується реверсивна зарядка потужністю 5 Вт. Також в комплект постачання включається потужніший зарядний пристрій.

Головний 50-мегапіксельний модуль камери з OIS доповнений 50-мегапіксельним телефото модулем з 2-кратним оптичним зумом. Фронтальна камера – теж 32-мегапіксельна.

Камери новинок пропонують низку функцій на основі ШІ, зокрема:

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Photo Enhancement Engine: використовує ШІ для одночасного застосування налаштувань із кількох режимів зйомки в одному. Механізм точно налаштовує зображення для оптимальної деталізації, чіткості, світлих ділянок, тіней, кольорів і ефекту боке.

Адаптивна стабілізація: визначає швидкість руху під час зйомки та динамічно регулює рівень стабілізації для отримання найкращих результатів. Підходить для зйомки відео під час бігу чи їзди на велосипеді.

Action Shot: автоматично збільшує та регулює швидкість затвора та освітлення залежно від різних умов освітлення, що дозволяє зробити якісні фото зі стрибками або під час занять спортом.

Тривала експозиція для зйомки художніх світлових слідів або плавних водоспадів одним дотиком.

Супермасштабування робить фотографії ще глибшими, покращуючи результати за допомогою алгоритму машинного навчання, щоб фіксувати деталі навіть на великій відстані.

Продажі motorola razr 50 ultra та motorola razr 50 в Україні почнуться на початку серпня 2024 року.

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