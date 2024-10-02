Skoda Elroq: перший повністю електричний кросовер бренду з запасом ходу до 560 км

Skoda офіційно представила новий Elroq — першу повністю електричну модель бренду. Це компактний кросовер, який пропонує широку лінійку варіантів силових агрегатів і акумуляторів із максимальним запасом ходу понад 560 кілометрів.

Skoda Elroq є електричною альтернативою Karoq й пропонує паритетну ціну на багатьох ринках. Це перша модель бренду, яка прийняла мову дизайну Modern Solid. Вона відзначається новими візуальними акцентами, такими як чорний Tech Deck Face.

Глянсовий чорний Tech-Deck Face замінює типову решітку радіатора Skoda, водночас відсилаючи до знайомих ліній бренду. Нова передня частина також характеризується міцним переднім бампером з унікальною вставкою з темного хрому, а характерний для позашляховика Škoda малюнок фар «чотири ока» був повністю переосмислений. Elroq також є першою моделлю, яка має напис Skoda як на капоті, так і на кермі. Elroq має аеродинамічний кузов із коефіцієнтом лобового опору 0,26.

Характеристики Skoda Elroq

Skoda Elroq заснований на платформі MEB. Електромобіль доступний з трьома різними розмірами акумуляторів і силовими агрегатами. Потужність двигуна базової моделі Elroq 50 починається від 125 кВт. Elroq 85x має додатковий двигун на передній осі для повного приводу. Elroq 85 може досягти максимального запасу ходу понад 560 кілометрів за циклом WLTP. Потужність заряджання до 175 кВт на станціях швидкої зарядки постійного струму дозволяє акумулятору Elroq 85x та задньопривідному Elroq 85 заряджати від 10% до 80% за 28 хвилин. Менші батареї задньопривідних Elroq 50 і Elroq 60 можна заряджати ще швидше – за 25 хвилин або менше. Максимальна швидкість Elroq 50 та Elroq 60 становить 160 км/год, а потужніші моделі здатні розганятися до 180 км/год. Докладні характеристики різних версій представлені в таблиці.

Модель Потужність двигуна Місткість батареї Запас ходу Skoda Elroq 50 125 кВт 55 кВт-год 370 км Skoda Elroq 60 150 кВт 63 кВт-год 400 км Skoda Elroq 85 210 кВт 82 кВт-год 560 км Skoda Elroq 85x Н/Д 82 кВт-год 560 км

Повнопривідний варіант Elroq 85x з’явиться у 2025 році, тоді будуть оголошені його докладні характеристики.

Elroq також буде доступний у комплектації Sportline, яка додає характерний дизайн інтер’єру з деталями, що виглядають як карбон, до заниженого шасі (15 мм спереду та 10 мм ззаду) і типових чорних деталей екстер’єру. Спереду розташовані спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками, оббивкою з матеріалу Suedia та сірою строчкою.

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Elroq має багажник об’ємом 470 літрів (до 1580 літрів зі складеними задніми сидіннями). Інтер’єр пропонує 13-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи та SmartLink у стандартній комплектації. Також є нові функції Simply Clever, серед яких відсіки з місткістю 48 літрів і сітка для зберігання зарядного кабелю під полицею. Пакет стандартного обладнання включає асистентів водія: камеру заднього виду, Crew Protect Assist (асистент захисту пасажирів), Side Assist (контроль сліпих зон).

Skoda Auto відкриє конфігуратор і прийматиме попередні замовлення на новий електричний Elroq на дванадцяти європейських ринках з 2 жовтня, пізніше – і на інших. На додаток до варіантів Elroq 50 і Elroq 85, під час запуску буде доступна обмежена версія First Edition зі спеціальним брендом, яка має фірмову стрічку Light Band, що візуально з’єднує фари, а також пофарбовані в чорний колір дах і передні стійки. Ціна Skoda Elroq в Європі стартуватиме приблизно від €33 тис.