Скриншоти S.T.A.L.K.E.R. 2 з оновленим інтерфейсом гри з’явилися в EGS

На сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games Store оновилися скриншоти, на яких тепер можна розглянути новий інтерфейс. Це може символізувати про наближення релізу, який має статися десь у першому кварталі цього року.

Порівнюючи з попередніми кадрами, треба звертати увагу на доволі дрібні елементи в нижніх кутках. Зокрема з’явилися кольорові смужки, які найімовірніше демонструють залишок здоров’я та додаткового обладнання (зокрема повітря в балонах).