Новини Ігри 15.01.2024 о 14:39 comment views icon

Скриншоти S.T.A.L.K.E.R. 2 з оновленим інтерфейсом гри з’явилися в EGS

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Юрій Орос

Автор новин

На сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games Store оновилися скриншоти, на яких тепер можна розглянути новий інтерфейс. Це може символізувати про наближення релізу, який має статися десь у першому кварталі цього року.

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Порівнюючи з попередніми кадрами, треба звертати увагу на доволі дрібні елементи в нижніх кутках. Зокрема з’явилися кольорові смужки, які найімовірніше демонструють залишок здоров’я та додаткового обладнання (зокрема повітря в балонах).

S.T.A.L.K.E.R. 2 у зоні бойових дій – GSC Game World розповіла про розробку гри в умовах російської агресії та відкриття офісу у Празі

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