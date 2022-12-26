Смартфон OnePlus 11 дебютує в Китаї 4 січня: SoC Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗП, до 512 ГБ пам’яті UFS 4.0, камера Hasselblad

На 7 лютого заплановано глобальну презентацію нового флагманського смартфона OnePlus 11. Але фактичний дебют новинки відбудеться раніше – пристрій буде анонсовано в Китаї вже 4 січня. Більш того, ще до цієї події компанія розповіла про основні характеристики смартфона, і в інтернеті з’явились його зображення.

Смартфон OnePlus 11 оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Користувачам будуть доступні модифікації, що включають 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та до 512 ГБ вбудованого сховища UFS 4.0. Характеристики камери поки що не повідомляються, проте на зображенні можна розгледіти потрійний блок камер з написом Hasselblad. Додатково повідомляється про використання фірмової оболонки OnePlus Color 13 на базі Android 13.

Повідомляється, до разом зі смартфоном OnePlus 11 на 4 січня заплановано анонс навушників Buds Pro 2 та ще однієї версії TWS-навушників. Як і у випадку зі смартфоном, глобальна презентація навушників відбудеться у лютому.

Джерело: engadget, phonearena