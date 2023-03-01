eSIM більше не потрібна. Смартфони на Snapdragon 8 Gen 2 отримають інтегровану SIM-карту — iSIM

Qualcomm і Thales представили першу інтегровану SIM-карту, сертифіковану GSMA та готову для комерційного використання. iSIM, вбудована у мобільну платформу Snapdragon 8 Gen 2, підтримує ті самі стандарти кіберзахисту та підключення «будь-коли й будь-де», як і eSIM.

Нова iSIM повністю сумісна зі стандартом GSMA Remote SIM Provisioning; це означає, що нею можна дистанційно керувати через будь-які стандартні платформи. Щоб активувати чи змінити інформацію про свою картку (змінити тариф чи навіть оператора), клієнтам не треба відвідувати фізичний магазин — можна робити усе це віддалено.

«Перша у світі сертифікація безпеки iSIM від GSMA стала результатом кількох років інтенсивної розробки Qualcomm Technologies та Thales. Поряд з eSIM, що набирає популярності, Thales 5G iSIM дає виробникам пристроїв і операторам мобільного зв’язку ще більшу свободу пропонувати своїм клієнтам бездротове підключення, а також цікавіші та доступніші дизайни продуктів», — сказав Гійом Лафе, віцепрезидент із вбудованих продуктів Thales Mobile.

Усі функції звичайної SIM-картки вбудовані безпосередньо в апаратне забезпечення пристрою. Площа, яку займає iSIM — 1 мм2 (це більш ніж у 100 разів менше за розмір традиційної картки nanoSIM — 12,3 x 8,8 мм), а відсутність фізичного слота можна використати для трохи більшої батареї чи інших компонентів.

Які саме смартфони отримають iSIM поки не повідомляється. Торік Vodafone, Qualcomm та Thales демонстрували Samsung Galaxy Z Flip3, який використовує технологію з інтегрованою SIM.

Очікується, що до 2027 року глобальні постачання iSIM становитимуть 300 мільйонів одиниць. На сайті Thales можна ознайомитись з докладним оглядом нового стандарту та його ключових функцій.

Джерело: Engadget, gsmarena