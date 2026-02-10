tradfi
Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки

Вадим Карпусь

Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки
OPPO A6

OPPO офіційно представила в Україні нову серію смартфонів OPPO A6, до якої увійшли три моделі: A6s, A6 та A6x. Головний акцент інженери зробили на автономність та підвищений захист корпусу. Ці пристрої доповнюють версію OPPO A6 Pro, яка вже доступна на українському ринку.


Всі три новинки отримали 6,75-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю HD+ (1570×720 пікселів). Екран забезпечує частоту оновлення 120 Гц, охоплення 85% колірної гами DCI-P3 та 100% sRGB. Типова максимальна яскравість становить 800 ніт та може сягати 1125 ніт.

Усі моделі серії працюють на процесорі Snapdragon 685 з графікою Adreno (як у Redmi Note 13), що дає до 10% приросту графічної та візуальної продуктивності у порівнянні з попередником. Для моделей A6 та A6s OPPO додала систему охолодження SuperCool VC. Парова камера площею 3900 мм² разом із розширеним графітовим покриттям допомагає краще відводити тепло. Смартфон не перегрівається і стабільно тримає продуктивність.

Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки

Пристрої помітно відрізняються доступною пам’яттю та місткістю батареї.


Модель Оперативна пам’ять Накопичувач Батарея
OPPO A6s 8 ГБ 256 ГБ 7000 мА·год
OPPO A6 6 ГБ 256 ГБ 7000 мА·год
OPPO A6x 4 ГБ 128 ГБ 6100 мА·год

Підтримується можливість встановлення карти пам’яті. Як заявляє виробник, батареї забезпечують до 24,36 години розмов або до 28,6 години перегляду відео онлайн без підзарядки. OPPO також звертає увагу на довговічність батарей. Навіть після 1800 циклів заряджання акумулятори зберігають понад 80% початкової місткості. Якщо заряджати смартфон раз на 1,1 дня, моделі A6s та A6 здатні працювати понад п’ять років, а A6x — до трьох років без помітної втрати автономності.

Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки

Модель OPPO A6s підтримує швидку зарядку 80W SUPERVOOC: за 30 хвилин батарея заряджається до 50%, а повна зарядка займає 61 хвилину. OPPO A6 отримав підтримку 45W SUPERVOOC: за 30 хвилин — 34%, повна зарядка — 88 хвилин.

Ще одна суттєва відмінність — камери.

  • OPPO A6s має 50-мегапіксельну головну камеру, 2-мегапіксельний монохромний сенсор та 16-мегапіксельну фронтальну камеру.
  • OPPO A6 отримав такий самий блок камер на задній панелі, а от роздільну здатність фронтальної камери понизили до 8 Мп.
  • OPPO A6x обходиться 13-мегапіксельною головною камерою, QVGA монохромним сенсором та 5-мегапіксельною фронтальною камерою.

Новинки відрізняються високим рівнем захисту від зовнішніх впливів. Моделі OPPO A6 A6s та A6 мають сертифікацію IP66 / IP68 / IP69. Смартфони витримують сильні водяні струмені, занурення на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин і вплив гарячої води температурою до 85°C. Корпус має герметичну конструкцію, яка захищає смартфон від 18 типів рідин, включно з водою та напоями. Захисне покриття об’єктива відштовхує воду й зменшує сліди від пальців. Смартфони отримали дизайн із металевою рамкою. Товщина корпусу становить 8,61 мм, вага — до 215 г.

Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки

Смартфони працюють під керуванням ColorOS 15 на базі Android 15. Програмна платформа має кілька оптимізацій, покликаних зробити роботу пристроїв плавнішою. Luminous Rendering Engine відповідає за плавні анімації та швидку реакцію системи. За ігрову оптимізацію відповідає AI GameBoost, який керує продуктивністю та енергоспоживанням. Алгоритми контролюють температуру, стабілізують FPS і розумно розподіляють ресурси. Додатково виробник заявляє, що серія OPPO A6 успішно пройшла 60-місячний тест плавності OPPO Lab, що підтверджує стабільність у довгостроковому використанні.

Ціна OPPO A6 в Україні

Продажі серії OPPO A6 в Україні стартують з 10 до 22 лютого 2026 року. У цей період діють спеціальні ціни та подарунки:

  • OPPO A6s 8/256 ГБ (Капучіно-коричневий) — 11 999 грн, у подарунок OPPO Buds3 Pro
  • OPPO A6 6/256 ГБ (Сапфіровий синій, Золото Аврори) — 9 999 грн, у подарунок OPPO Buds3
  • OPPO A6x 4/128 ГБ (Пурпурний сливовий, Крижана блакить) — 5 999 грн, у подарунок OPPO Buds3

