Огляд смартфона OPPO A6 Pro: захист як у танка, батарея як у повербанка

Сьогодні в нас на огляді OPPO A6 Pro. Це смартфон середнього класу, який намагається переосмислити важливі характеристики у своїй ціновій категорії. Замість традиційної гонитви за флагманською продуктивністю цього разу компанія робить ставку на автономність, захищеність та довговічність. Чи достатньо акумулятора на 7000 мАгод, захисту IP69 та військової сертифікації, аби виправдати очікування? Розповідаємо в нашому огляді.

OPPO A6 Pro Від 10 200 грн. Плюси: чудова автономність до двох днів; серйозний захист IP69 + MIL-STD-810H; швидка 80-ватна зарядка; якісний AMOLED 120 Гц; сканер відбитків пальців в екрані; режим підводної зйомки; в комплекті є блок живлення та чохол Купити в Elmir.ua Мінуси: відсутність 4K-відео та ультраширококутного об’єктива; посередня продуктивність чипа; комусь не сподобається, що немає 3.5 мм аудіороз’єму Купити в Elmir.ua 7.5 /10 Оцінка

Технічні характеристики OPPO A6 Pro

Параметр Характеристика Дисплей 6,57″ AMOLED, 2372×1080, 120 Гц, 1400 ніт (пікова) Процесор Helio G100 (4G) ОЗП / ПЗП 6/8/12/16 ГБ (LPDDR4x) / 128/256/512 ГБ (UFS 2.2/3.1) Основна камера 50 МП (f/1.8, PDAF) + 2 МП (глибина/монохром, f/2.4) Фронтальна камера 16 МП (f/2.4) Акумулятор 6500-7000 мАгод Зарядка 80 Вт (дротова), 5 Вт (реверсивна) Захист IP69, MIL-STD-810H, AGC DT-Star D+ ОС ColorOS 15 (Android 15) Габарити 158,2×75×8,0 мм Вага 188 грамів

Паковання та комплектація

OPPO A6 Pro постачається в традиційній для бренду упаковці. Коробка компактна, срібно-біла і без зайвих прикрас.

У комплекті ви знайдете сам телефон OPPO A6 Pro, зарядний пристрій на 80 Вт SUPERVOOC, USB-C кабель (Type-C на Type-C), сірий силіконовий чохол, скріпку для лотка SIM-карти, а також документацію.

Приємно, що OPPO не пішла шляхом інших виробників та додала до комплекту зарядний блок. Враховуючи, що це 80-ватна зарядка, маємо серйозний бонус для потенційного покупця.

А ще тут прикольний чохол.

Дизайн та ергономіка OPPO A6 Pro

Візуально OPPO A6 Pro виглядає як типовий смартфон, навіть трохи простіше. Корпус тут пластиковий проте матеріал відчувається міцним та приємним на дотик. Але загалом дизайн максимально аскетичний. Габарити моделі складають 158.2×72.02×8 мм, а вага 188 грамів. Є варіант кольору з металевим відливом, він же сірий, або яскравий та насичений синій колір.

Модуль камери виступає на 1-2 міліметри над корпусом, але у порівнянні з іншими сучасними пристроями, тут можна сказати, що задня частина майже пласка. Дисплей захищений склом Dragontrail Star D+, яке має середній рівень захисту від подряпин.

На правому торці розміщені клавіші гучності та кнопка блокування екрана. На лівому торці нічого немає. На верхньому торці є мікрофон для шумоподавлення. На нижньому розміщені основний мікрофон, порт USB Type-C 2.0, моно-динамік та гібридний лоток для SIM-карт. Можна встановити дві nano-SIM або одну SIM та карту пам’яті microSD.

OPPO A6 Pro має найвищий стандарт захисту IP69. Це означає повну пилонепроникність та захист від струменів гарячої води під високим тиском. Заявлено, що смартфон можна занурювати на глибину 1,5 метра на 30 хвилин, і він витримає навіть струмені води температурою 80 градусів. Для порівняння, більшість флагманів мають IP68, що не передбачає захисту від гарячої води, а тут середняк і з подібним захистом. Цікаво.

Крім цього, пристрій пройшов військову сертифікацію MIL-STD-810H. Це американський військовий стандарт, який перевіряє стійкість до падінь з висоти до 1,5 метра, ударів, вібрацій, екстремальних температур та інших складних умов. Тобто по плану внутрішні компоненти тут повинні бути захищені амортизаційними матеріалами, які поглинають удари.

3.5 мм аудіороз’єму, як бачимо, не завезли, тому якщо воно вам ще треба, то доведеться користуватися бездротовими навушниками або адаптером.

Дисплей OPPO A6 Pro

OPPO A6 Pro оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2372×1080 пікселів). Щільність точок тут 397 PPI, а це однозначно дає чітке зображення без помітних пікселів.

Частота оновлення дисплея становить 120 Гц (є автоматичний режим, режим 60 Гц та 120 Гц), а частота дискретизації дотику досягає 240 Гц. Останнє теоретично повинно покращувати відгук при наборі тексту та в динамічних іграх.

Яскравість екрана OPPO A6 Pro типова для цього сегменту і складає 600 ніт, а от пікова сягає вже 1400 ніт у режимі HBM (High Brightness Mode). Це означає, що навіть під прямими сонячними променями на дисплеї все добре видно. А в приміщенні яскравості взагалі більше ніж достатньо. Також рекомендую користуватися автоматичним регулюванням, бо воно працює коректно і використовує всі наявні ніти як треба.

Дисплей тут 10-бітний, тобто підтримує 1.07 мільярда кольорів. Картинка виглядає яскраво, але не перенасичено. Кольоропередача навіть десь наближена до природної, хоча любителі яскравих кольорів можуть налаштувати їх у параметрах. Там якраз є два режими «Природний» та «Яскравий».

Фронтальна камера розміщена в невеликому отворі у верхній частині екрана, який практично не заважає перегляду контенту. Також в дисплеї знаходиться сканер відбитків пальців. Це точно не флагманська версія, проте він працює швидко та точно, помилок практично не було. Особливо якщо не намагатися розблокувати вологими пальцями.

Звук та вібровідгук OPPO A6 Pro

OPPO A6 Pro має стереозвучання, але воно, як це часто буває, особливе. Основний динамік розміщений знизу, а другий це не повноцінний, а розмовний динамік у верхній частині дисплея. Проте така конфігурація є стандартною для більшості сучасних смартфонів. Іноді навіть флагманів.

Максимальна гучність більше ніж достатня для перегляду відео, прослуховування музики або відеодзвінків. Виробник також додав фірмовий режим Ultra Volume Mode, який дозволяє підвищити гучність до 300% якщо це потрібно. Це може бути корисно, коли потрібно почути дзвінок у галасливому місці або переглядати відео на відкритому повітрі. Проте в усіх інших випадках я не рекомендую це використовувати, бо звучання дзижчить та хрипить.

Якість звуку навіть на 100% як для телефонних динаміків цілком прийнятна. Але як і у більшості смартфонів, басів майже немає.

Пристрій підтримує Bluetooth 5.4 з кодеками aptX HD та LHDC, а це дає високу якість бездротового звуку з відповідними навушниками. Також є Dolby Atmos для об’ємного звуку.

Вібровідгук в OPPO A6 Pro на середньому рівні. Вібромотор працює, але, звісно, не такий потужний та тактильний, як у флагманських моделях.

Продуктивність, ігри та ПЗ

OPPO A6 Pro працює на чипі MediaTek Helio G100, виготовленому за 6-нм техпроцесом. Це 4G-процесор з восьмиядерною конфігурацією 2×2.2 ГГц (Cortex-A76) + 6×2.0 ГГц (Cortex-A55) та графікою Mali-G57 MC2.

Варто зазначити, що в цієї моделі є й інші версії. Глобальна 5G-версія працює на більш потужному Dimensity 6300, а для ринку Китаю доступна топова версія на базі Dimensity 7300 з графікою Mali-G615 MC2.

З точки зору підключення смартфон підтримує Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4, NFC (залежить від регіону), GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS навігацію. USB-порт Type-C 2.0 підтримує OTG для підключення зовнішніх пристроїв. Відсутність 5G це свідомий компроміс для зниження ціни, але для багатьох користувачів це не критично, адже 4G LTE загалом більше, ніж достатньо, тим паче в Україні.

Результати синтетичних тестів для Helio G100 дивіться нижче. Відзначу, що процесор холодний, що не дивно для подібної не дуже потужної моделі.

Думаю ці показники розміщують OPPO A6 Pro у нижній частині середнього сегмента продуктивності. Для повсякденних завдань як соцмережі, браузери, месенджери, перегляд відео у YouTube або Netflix цієї потужності цілком достатньо. Інтерфейс працює плавно завдяки 120 Гц дисплею, додатки відкриваються без затримок, а базова багатозадачність не викликає проблем.

З іграми ситуація більш обмежена. Проєкти типу PUBG Mobile, Wild Rift або Mobile Legends працюють на низьких та середніх налаштуваннях з частотою 30-40 fps. Для стабільних 60 fps доведеться знижувати графіку.

Найбільш вимогливі проєкти типу Genshin Impact на Helio G100 запускаються важко, тому якщо ви серйозний мобільний геймер, то OPPO A6 Pro точно не для вас. Цей смартфон для казуальних ігор та базового щоденного користування. Принаймні з цим процесором.

Оперативна пам’ять в смартфоні 8/256 ГБ LPDDR4x та UFS 2.2, але в інших регіонах в цієї моделі є 6, 8, 12 або 16 ГБ формату LPDDR4x та вбудована на 128, 256 або 512 ГБ формату UFS 2.2 або UFS 3.1 залежно від конфігурації. Також підтримується технологія віртуального розширення RAM на 8 ГБ.

OPPO A6 Pro працює на фірмовій оболонці ColorOS 15, що заснована на ОС Android 15. Цей Інтерфейс знайомий користувачам OPPO, він функціональний та зручний, а ще більше тяжіє до стилістики iOS, ніж «чистого» Android. Є також багато налаштувань кастомізації, від тем та значків до жестів та анімацій. Але водночас тут багато передвстановлених застосунків та реклами.

Програмна частина також включає набір функцій на базі штучного інтелекту. Тут нічого нового не придумали, тому все стандартно як для 2025 року.

Камери OPPO A6 Pro

Система камер OPPO A6 Pro орієнтована на практичність та повсякденне використання, а не на конкуренцію навіть з іншими моделями середнього сегмента, тому камери туті посередні кажу відразу.

Основний модуль має 50-мегапіксельний сенсор з апертурою f/1.8 та фазовим автофокусом PDAF. Допоміжна камера 2 МП зі світлосилою f/2.4 виконує функцію датчика глибини або монохромного сенсора для портретних режимів. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 МП та апертуру f/2.4.

При денному світлі основна камера знімає просто нормально. Фотографії виходять не дуже деталізованими, але з хорошою, як для смартфонів, кольоропередачею, проте з посереднім динамічним діапазоном.

Також у смартфона немає ультраширококутного об’єктива. Є тільки основна камера та датчик глибини.

Нічний режим типу допомагає покращити якість знімків у слабкому освітленні, але чуда не відбувається. Фото стають світлішими, деталі зберігаються краще, але шуми все одно присутні, а різкість падає. Для середнього сегмента це нормальний результат, але фактично я б не робив цією камерою знімки вночі.

Фільмування обмежене роздільною здатністю 1080p при 30 або 60 fps. Запису у 4K немає взагалі. Це найбільш відчутне обмеження камерної системи. Ну й 2025 році відсутність 4K-відео навіть у середньому сегменті виглядає дивно. Якість відео у 1080p цілком прийнятна, стабілізація електронна працює, але для тих, хто планує знімати контент для YouTube або TikTok, це може стати вирішальним мінусом.

Фронтальна 16-мегапіксельна камера знімає теж просто нормально. Деталізація достатня, як і кольори, але нічого більше. Портретний режим працює прийнятно. Розмиття фону виглядає природно та майже немає помилок, коли на фоні багато об’єктів.

Унікальною особливістю є режим підводної зйомки, який використовує переваги захисту IP69. Можна занурити смартфон під воду та зробити фото або відео. Камера автоматично налаштовує параметри для води ніби то покращуючи кольори та контрастність. Це цікава фішка для тих, хто любить плавати або відпочивати біля води.

Автономність OPPO A6 Pro

OPPO A6 Pro має акумулятор ємністю 7000 мАгод і це одна з головних його переваг. При середньо-активному використанні (соцмережі, месенджери, відео, інтернет, музика, фото) OPPO A6 Pro легко тримає майже два повні дні. Для багатьох користувачів це кардинально змінює досвід використання, адже не потрібно носити павербанк або шукати розетку протягом дня. Особливо це актуально з нашими відключеннями світла.

При менш інтенсивному використанні смартфон може протримати і три дні. А в режимі очікування до 32 днів, що корисно, якщо ви використовуєте його як запасний пристрій.

На жаль в тесті PC Mark телефон то відразу видавав помилку, або починав проходити тести, але помилка все одно вилізала потім. Тому результатів з нього немає.

Також в смартфона є швидка зарядка. OPPO A6 Pro підтримує фірмову технологію 80W SUPERVOOC Flash Charge. І це одна з найшвидших зарядок на ринку. Від 1% до 50% пристрій заряджається за 26 хвилин, а повна зарядка займає десь 60-70 хвилин. Це не мало, але пам’ятаємо, що в нас тут велика батарея на 7000 мАгод.

Крім того, смартфон підтримує реверсивну зарядку потужністю 5 Вт. Можна використовувати OPPO A6 Pro як павербанк, заряджаючи інші пристрої (навушники, смартфон друга, смарт-годинник) через кабель.

OPPO також дає довгострокову гарантію на батарею. Компанія обіцяє, що акумулятор зберігатиме понад 80% своєї початкової ємності після 5 років щоденного використання (один повний цикл зарядки-розрядки на день, близько 1825 циклів). Це серйозна заява, а от я воно буде на практиці побачать вже користувачі у майбутньому.

Досвід користування

Використовувати OPPO A6 Pro у повсякденному житті виявилося просто нормальним досвідом з кількома нюансами. Смартфон довго працює, швидко заряджається, не боїться води та падінь. Саме на ці особливості робив ставку виробник і саме на них треба звертати увагу і потенційним покупцям.

Автономність телефона дійсно крута. Ти просто користуєшся ним, а він працює. Вмикаєш відео на годину? Не проблема. Відкриваєш десятки вкладок у браузері? Батарея ледь помітно впала. Фотографуєш весь день? Заряду вистачить і на вечір. А якщо вже сів, то швидка зарядка достатньо швидко виправить цю ситуацію.

Також сподобався яскравий AMOLED-екран на 120 Гц, а от камери тут прості, тому я б на них не сильно розраховував, якщо ви плануєте щось викладати в соцмережі і щоб воно було прям дуже гарно. Буде просто нормально.

Дизайн у смартфона максимально простий і виглядає, на мій смак, дешевше, ніж він коштує. Здається ніби у вас в руках щось супербюджетне, але це я маю на увазі суперспрощений дизайн, а не погану якість матеріалів тощо. А коли вже розблоковуєш екран, бачиш його якість і загальну плавність системи, то розумієш, що тут не все так просто, як здавалося від початку.

Загалом OPPO A6 Pro можна назвати надійним робочим інструментом, який не підведе. Він не найшвидший, не найкрасивіший та не з найкращими камерами. Але він працює довго, заряджається швидко та не боїться складних умов. Для багатьох користувачів це важливіше за бенчмарки та мегапікселі.

Ціна та конкуренти

OPPO A6 Pro коштує від 10 200 гривень, проте у великих мережах типу «Алло» цінник складає 11 999 гривень. З нашими сьогоднішніми цінами це середній сегмент, але комусь точно буде дорого.

Серед конкурентів варто відзначити Samsung Galaxy A55 (від 13 000 грн), що пропонує більш потужний процесор Exynos 1480, підтримку 4K-відео, кращу камеру з OIS, але менший акумулятор 5000 мАг, повільнішу 25W зарядку та пам’ять від 128 ГБ.

Ще є Redmi Note 14 Pro 5G з цінником від 10 200 гривень. Він має потужніший чипсет, 200 МП камеру, але менший акумулятор та нижчий рівень захисту IP54. Також зверніть увагу на Realme 13 Pro (ціна від 13 500 грн) пропонує кращий процесор та камеру, але знову ж таки менший акумулятор 5200 мАг. А якщо треба щось просте і дешевше, то є Motorola Moto G85 з цінником від 8800 гривень. Це бюджетніша альтернатива з меншою батареєю та слабшим захистом, але з OLED-дисплеєм та пристойними камерами.

7.5 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Батарея 7000 мАг та 80W зарядка це гарний рівень. Екран 8.5 Якісний AMOLED 120 Гц з високою яскравістю. Дизайн, ергономіка 7.5 Пластиковий, але захищений корпус. Компактний та легкий. Програмне забезпечення 7.5 ColorOS 15 функціональна, але не відомо що буде з підтримкою, а ще тут багато передставновлених застосунків. Камера 7 Достатня для повсякденних задач, але без 4K та з обмеженнями. Продуктивність 7 Середня продуктивність, достатня для базових завдань. Ціна 7.5 Нормальна за наявний набір функцій, особливо автономність та захист.