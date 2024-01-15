В Україні розпочались продажі смартфонів серії Redmi Note 13

В Український продаж надійшли нові смартфони Xiaomi серії Redmi Note 13. Користувачам пропонується відразу 5 різноманітних моделей з різними наборами характеристик та можливостей.

Redmi Note 13 Pro містить процесор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 вбудованої пам’яті. Пристрій має 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Камера отримала 200-мегапіксельний основний сенсор, оптичну стабілізацію зображення, 8-мегапксельний надширококутний модуль та допоміжний 2-мегапіксельний сенсор. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мА•год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Ціна Redmi Note 13 Pro становить 12 999 грн.

Redmi Note 13 також отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Однак деякі інші характеристики спрощено. В цьому випадку використовується процесор Snapdragon 685, а головний модуль камери має «лише» 108-мегапіксельний сенсор та не має OIS. Місткість акумулятора теж становить 5000 мА•год, але потужність швидкої зарядки зменшена вдвічі – до 33 Вт. На вибір користувачів доступні конфігурації пам’яті 6+128 ГБ та 8+256 ГБ, а ціна стартує з позначки 8 999 грн.

Redmi Note 13 Pro+ 5G отримав процесор MediaTek Dimensity 7200 Ultra та доступний у вигляді моделей з 8+256 ГБ та 12+512 ГБ пам’яті. AMOLED-дисплей має закруглені бічні грані, роздільну здатність 2712×1220 пікселів та частоту оновлення 120 Гц. Вперше в історії всієї серії Redmi Note ця модель отримала захист від вологи та пилу за стандартом IP68. Камера має оптичну систему стабілізації зображення та конфігурацію сенсорів 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Місткість акумулятора становить 5000 мА•год, підтримується швидка зарядка потужністю 120 Вт. Ціна Redmi Note 13 Pro+ 5G починається від 17 999 грн.

Redmi Note 13 Pro 5G працює на базі процесора Snapdragon 7s Gen 2, має 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. AMOLED-дисплей тут плаский, але також розміром 6,67 дюйма, з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Сенсори камери мають роздільну здатність 200 Мп, 8 Мп та 2 Мп, головний модуль доповнений OIS. В цьому випадку доступний захист за стандартом IP54, а потужність швидкої зарядки становить 67 Вт. Вартість цієї моделі – 15 999 грн.

Redmi Note 13 5G отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів й частотою оновлення 120 Гц. Пристрій оснащений процесором MediaTek Dimensity 6080, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті. Камера має сенсори з роздільною здатністю 108 Мп, 8 Мп та 2 Мп, але не має системи оптичної стабілізації зображення. Завершує картину батарея місткістю 5000 мА•год та швидка зарядка потужністю 33 Вт. Ціна Redmi Note 13 5G стартує від 10 499 грн.

Додатково слід нагадати, що минулого року НАЗК внесло Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни. Однак це не забороняє продаж продукції компанії в Україні.