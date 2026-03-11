Смартфони подорожчають: RAM зросла в ціні на 50%, NAND — на 90%

Ціни на смартфони зростуть у 2026 році: пам’ять RAM і NAND різко подорожчала

Аналітики Counterpoint Research попереджають про ймовірне підвищення роздрібних цін на смартфони у 2026 році. Очевидна причина полягає в різкому подорожчанні оперативної та флеш-пам’яті. За даними їхнього трекера Memory Price Tracker, ціни на мобільну RAM зросли на 50% квартал до кварталу, а NAND-пам’ять подорожчала більш ніж на 90% у порівнянні з попереднім кварталом.





“Вищі роздрібні ціни у 2026 році неминучі, оскільки зростання витрат буде перекладене на споживачів”, — прямо зазначають аналітики Counterpoint.

Подорожчання пам’яті вже суттєво впливає на сумарну вартість компонентів смартфона. Найсильніше це б’є по бюджетному сегменту до $200. Наприклад, типовий недорогий смартфон із 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X RAM та 128 ГБ сховища eMMC тепер змушує виробників витрачати 43% усієї вартості компонентів саме на пам’ять. Це на 25% більше, ніж у попередньому кварталі.

У середньому сегменті ($400–$600) ситуація трохи м’якша. Смартфон з 8 ГБ пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ UFS 4.0-сховища у першому кварталі вже обходиться виробникам на 15% дорожче через RAM і на 11% дорожче через пам’ять. У другому кварталі ці показники можуть зрости до 20% і 16% відповідно.





Флагманські смартфони ($800+) мають більшу маржу, тому виробники можуть частково поглинути зростання витрат. Але тут виникає інша проблема — дорогі 2-нм мобільні чипсети, які ще більше збільшують вартість пристроїв.

За оцінками Counterpoint, у другому кварталі вартість компонентів флагманського смартфона з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X HKMG та 512 ГБ сховища UFS 4.1 може зрости на $100–$150. У такій конфігурації оперативна пам’ять становитиме близько 23% вартості компонентів, а накопичувач — ще 18%.

У результаті аналітики очікують помітного підвищення цін смартфонів у роздрібних каналах реалізації:

бюджетні смартфони можуть подорожчати приблизно на $30,

преміальні моделі — на $150–$200.

Старший аналітик Counterpoint Шенхао Бай пояснює, що деякі виробники зіткнуться зі збитками:

“Стрімке зростання цін на пам’ять має структурний вплив на вартість компонентів смартфонів. У 2026 році виробники будуть змушені балансувати між витратами на комплектуючі, валовою маржею та планами постачань. Компанії, які значною мірою покладаються на бюджетні моделі для збільшення частки ринку, ризикують отримати короткострокові збитки”.

Крім того, споживачам варто змиритися й зі зростанням цін на ноутбуки.

Джерело: gsmarena