Новини IT-бізнес 11.03.2026 comment views icon

Смартфони подорожчають: RAM зросла в ціні на 50%, NAND — на 90%

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Смартфони подорожчають: RAM зросла в ціні на 50%, NAND — на 90%
Ціни на смартфони зростуть у 2026 році: пам’ять RAM і NAND різко подорожчала

Аналітики Counterpoint Research попереджають про ймовірне підвищення роздрібних цін на смартфони у 2026 році. Очевидна причина полягає в різкому подорожчанні оперативної та флеш-пам’яті. За даними їхнього трекера Memory Price Tracker, ціни на мобільну RAM зросли на 50% квартал до кварталу, а NAND-пам’ять подорожчала більш ніж на 90% у порівнянні з попереднім кварталом.


“Вищі роздрібні ціни у 2026 році неминучі, оскільки зростання витрат буде перекладене на споживачів”, — прямо зазначають аналітики Counterpoint.

Подорожчання пам’яті вже суттєво впливає на сумарну вартість компонентів смартфона. Найсильніше це б’є по бюджетному сегменту до $200. Наприклад, типовий недорогий смартфон із 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X RAM та 128 ГБ сховища eMMC тепер змушує виробників витрачати 43% усієї вартості компонентів саме на пам’ять. Це на 25% більше, ніж у попередньому кварталі.

Смартфони подорожчають: RAM зросла в ціні на 50%, NAND — на 90%

У середньому сегменті ($400–$600) ситуація трохи м’якша. Смартфон з 8 ГБ пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ UFS 4.0-сховища у першому кварталі вже обходиться виробникам на 15% дорожче через RAM і на 11% дорожче через пам’ять. У другому кварталі ці показники можуть зрости до 20% і 16% відповідно.


Флагманські смартфони ($800+) мають більшу маржу, тому виробники можуть частково поглинути зростання витрат. Але тут виникає інша проблема — дорогі 2-нм мобільні чипсети, які ще більше збільшують вартість пристроїв.

За оцінками Counterpoint, у другому кварталі вартість компонентів флагманського смартфона з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X HKMG та 512 ГБ сховища UFS 4.1 може зрости на $100–$150. У такій конфігурації оперативна пам’ять становитиме близько 23% вартості компонентів, а накопичувач — ще 18%.

У результаті аналітики очікують помітного підвищення цін смартфонів у роздрібних каналах реалізації:

  • бюджетні смартфони можуть подорожчати приблизно на $30,
  • преміальні моделі — на $150–$200.

Старший аналітик Counterpoint Шенхао Бай пояснює, що деякі виробники зіткнуться зі збитками:

Спецпроєкти
Розумна краса: як обрати ідеальний смарт-ґаджет у подарунок на 8 березня
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти

“Стрімке зростання цін на пам’ять має структурний вплив на вартість компонентів смартфонів. У 2026 році виробники будуть змушені балансувати між витратами на комплектуючі, валовою маржею та планами постачань. Компанії, які значною мірою покладаються на бюджетні моделі для збільшення частки ринку, ризикують отримати короткострокові збитки”.

Крім того, споживачам варто змиритися й зі зростанням цін на ноутбуки.

Vivo V70 FE за $380 отримав камеру 200 МП і батарею 7000 мА•год

Джерело: gsmarena

Популярні новини

arrow left
arrow right
nubia представила Neo 5 GT від від €399: ігровий смартфон з вентилятором, 144 Гц і батареєю 6210 мА•год
Вийшов OPPO A6s Pro за $325: захист IP69K, батарея 7000 мА•год та зарядка 80 Вт
Honor 600 Lite за $330 отримав батарею 6520 мА•год і камеру 108 Мп
Galaxy S26 Ultra: чотири оновлення камери, які Samsung не показала на презентації
OnePlus 15T вперше показали офіційно: компактний флагман з батареєю 7500 мА•год
Apple iPhone 17 Pro випередив Samsung Galaxy S26 Ultra у перших тестах камери DxOMark
Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA
Honor демонструє комплект камери для Magic 8 RSR Porsche Design
Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3
Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камери та батарея 5500 мА•год
OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки
Vivo V70 FE за $380 отримав камеру 200 МП і батарею 7000 мА•год
Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+
Складаний Oppo Find N6 матиме 200 Мп квадрокамеру Hasselblad і технологію Danxia
Представлений HMD Luma: бюджетний смартфон з 3,5 мм, стереодинаміками та FM-радіо
Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Google "ліниво" анонсувала Pixel 10a: є кольори і дата
OnePlus 15T збереже 50 МП камери, але з дещо гіршими характеристиками
Магнітні чохли розкривають дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентації теж відома
Ютубер перетворив зламаний смартфон на ігровий міні-ПК всього за $100
Realme підтвердила P4 Power з батареєю на 10 000 мА•год
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати