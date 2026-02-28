banner
Представлений HMD Luma: бюджетний смартфон з 3,5 мм, стереодинаміками та FM-радіо

Вадим Карпусь

Представлений HMD Luma: бюджетний смартфон з 3,5 мм, стереодинаміками та FM-радіо
HMD представила Luma: бюджетний смартфон для бажаючих поностальгувати

HMD продовжує експериментувати з мобільними пристроями. Після нещодавнього випуску Barbie Phone тепер компанія запропонувала нову модель Luma — не плутати з Lumia. Новинка схожа на бюджетну модель HMD Vibe, але у цьому випадку використовується простіший процесор.


Новий смартфон HMD Luma оснащений 6,67-дюймовим LCD дисплеєм з роздільною здатністю 1604х720 пікселів та частотою оновлення 120 Гц (що трохи краще, ніж 90 Гц у HMD Vibe). Максимальна яскравість сягає 500 ніт. Новинка використовує процесор Unisoc T615, виготовлений за 12-нм техпроцесом. Чип має 2 ядра Cortex-A75 з частотою 1,8 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 з частотою 1,6 ГГц та GPU Mali-G57 MP1. Чипсет доповнений оперативною пам’яттю обсягом 4 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 128 ГБ або 256 ГБ. Додатково передбачений окремий слот для встановлення карти пам’яті microSD.

Хоча на задній панелі видно два об’єктиви, фактично в характеристиках згадується лише одна 50-мегапіксельна ширококутна камера. На фронтальній панелі в круглому отворі дисплея розмістилася 8-мегапіксельна камера для автопортретів.


HMD Luma підтримує зв’язок 4G і має два слота для SIM (на додачу до microSD-слота). Також новинка пропонує стерео динаміки, 3,5-мм роз’єм для дротових навушників, FM-радіо та модуль Bluetooth 5.0. А от NFC тут немає. Пристрій оснащений акумулятором місткістю 5000 мАгод та підтримує заряджання потужністю 18 Вт через порт USB-C 2.0. Сканер відбитків пальців розташувався на бічній грані корпусу. Апарат працює під управлінням ОС Android 15.

Новий смартфон HMD Luma з’явиться в продажу “скоро” в титановому та блакитному кольорах. Ціна поки не розголошується. Скоріш за все, вона буде спів ставна з моделлю Vibe, яка на старті пропонувалася на €90.

Джерело: gsmarena

