Sony припинила продаж Xperia 1 VII через технічну несправність

Що не так із Xperia 1 VII? Sony масово знімає новий флагман з продажу

На папері Xperia 1 VII виглядає як чудовий смартфон для фанатів фото, відео і всього, що пов’язане з брендом Sony. Він пропонує потужний чип Snapdragon 8 Elite й інші флагманські характеристики. Але щось пішло не так. Телефон просто почав раптово вимикатися або перезавантажуватись. Без видимих ​​причин, попередження, просто як йому заманеться.

Спершу здавалося, що ця проблема стосується лише японських моделей. Кілька днів тому Sony офіційно оголосила про припинення продажів Xperia 1 VII в Японії, при цьому вказавши на чотири конкретні моделі. Всі чотири версії є японськими. Це потенційно вказує на те, що проблема обмежилася Японією. Це міг бути локальний збій, пов’язаний із специфічною функцією — наприклад, японською платіжною системою Osaifu-Keitai. Однак зараз здається, що ці висновки були помилковими.

Згодом Sony розширила «зону турбулентності» — тимчасово зупинила продажі Xperia 1 VII ще й у Тайвані та Гонконзі. Причому тексти пресрелізів — слово в слово, як і в Японії.

Ще тривожніше стало після того, як у європейських онлайн-магазинах Sony зникли всі варіанти моделі Xperia 1 VII — у Великій Британії, Німеччині та Іспанії телефон тепер значиться як «Немає в наявності».

Офіційних заяв по Європі поки немає, але виглядає так, що Sony мовчки прибрала смартфон з продажу, можливо, щоб не роздмухувати скандал. Раптові вимикання могли бути не лише локальною проблемою, а чимось глибшим — наприклад, апаратною несправністю.

Що саме не так із Xperia 1 VII, компанія поки не пояснює. Але якщо навіть для консервативної Sony ситуація дійшла до масових призупинень продажів — це вже сигнал не на користь пристрою. Особливо прикро, що це флагман, і не з дешевих. Така історія — як мінімум ляпас по репутації.

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Поки залишається чекати офіційного пояснення Sony. І сподіватися, що власники вже куплених Xperia 1 VII не опиняться сам на сам із перетворенням смартфона на дорогу цеглину. Якщо ви приглядалися до новинки — краще зачекати. Бо поки що враження від флагмана не «вау», а радше «ой».

Джерело: notebookcheck