Sony припинила продаж Xperia 1 VII через технічну несправність

На папері Xperia 1 VII виглядає як чудовий смартфон для фанатів фото, відео і всього, що пов’язане з брендом Sony. Він пропонує потужний чип Snapdragon 8 Elite й інші флагманські характеристики. Але щось пішло не так. Телефон просто почав раптово вимикатися або перезавантажуватись. Без видимих причин, попередження, просто як йому заманеться.
Спершу здавалося, що ця проблема стосується лише японських моделей. Кілька днів тому Sony офіційно оголосила про припинення продажів Xperia 1 VII в Японії, при цьому вказавши на чотири конкретні моделі. Всі чотири версії є японськими. Це потенційно вказує на те, що проблема обмежилася Японією. Це міг бути локальний збій, пов’язаний із специфічною функцією — наприклад, японською платіжною системою Osaifu-Keitai. Однак зараз здається, що ці висновки були помилковими.
Згодом Sony розширила «зону турбулентності» — тимчасово зупинила продажі Xperia 1 VII ще й у Тайвані та Гонконзі. Причому тексти пресрелізів — слово в слово, як і в Японії.
Ще тривожніше стало після того, як у європейських онлайн-магазинах Sony зникли всі варіанти моделі Xperia 1 VII — у Великій Британії, Німеччині та Іспанії телефон тепер значиться як «Немає в наявності».
Офіційних заяв по Європі поки немає, але виглядає так, що Sony мовчки прибрала смартфон з продажу, можливо, щоб не роздмухувати скандал. Раптові вимикання могли бути не лише локальною проблемою, а чимось глибшим — наприклад, апаратною несправністю.
Що саме не так із Xperia 1 VII, компанія поки не пояснює. Але якщо навіть для консервативної Sony ситуація дійшла до масових призупинень продажів — це вже сигнал не на користь пристрою. Особливо прикро, що це флагман, і не з дешевих. Така історія — як мінімум ляпас по репутації.
Поки залишається чекати офіційного пояснення Sony. І сподіватися, що власники вже куплених Xperia 1 VII не опиняться сам на сам із перетворенням смартфона на дорогу цеглину. Якщо ви приглядалися до новинки — краще зачекати. Бо поки що враження від флагмана не «вау», а радше «ой».
Власники Pixel 6a отримають від Google $150 за батарею — але не всі
Джерело: notebookcheck
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: