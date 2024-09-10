Sony анонсувала PlayStation 5 Pro: потужніший графічний процесор, передове трасування променів та ШІ-апскейлінг

Sony офіційно представила оновлену версію своєї флагманської консолі — PlayStation 5 Pro, яка пропонує значні покращення в графічній потужності та технологіях рендерингу.

Під час спеціальної технічної презентації Марк Черні, головний архітектор консолі PS5, окреслив три ключові вдосконалення нової моделі: потужніший графічний процесор, покращене трасування променів та фірмовий ШІ-апскейлінг.

Реліз PS5 Pro запланований на 7 листопада за ціною $699,99. Зовнішній вигляд консолі нагадує slim-версію PS5, але з трьома характерними смугами на боковій панелі. Примітно, що нова модель не матиме дисководу.

Внутрішні вдосконалення PS5 Pro забезпечать на 45% швидший рендеринг порівняно з оригінальною моделлю. Це дозволить покращити деталізацію та частоту кадрів у іграх. За словами Черні, одна з головних цілей створення PS5 Pro — дати гравцям змогу не обирати між режимами продуктивності та якості зображення.

Компанія Sony встановила в PS5 Pro графічний процесор з на 67% більшою кількістю обчислювальних блоків, ніж у поточній версії PS5. Крім того, нова консоль отримала на 28% швидшу пам’ять.

Додаткова потужність PS5 Pro значно покращить ігри з трасуванням променів. Розробники зможуть запускати промені зі швидкістю, що вдвічі або втричі перевищує можливості поточної PS5.

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PS5 Pro також має нову технологію ШІ-апскейлінгу під назвою PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Ця функція працює подібно до DLSS від Nvidia або FSR від AMD, покращуючи частоту кадрів та якість зображення в іграх для PlayStation. PSSR розроблена для заміни існуючих реалізацій часового згладжування або масштабування в іграх.

Джерело: theVerge