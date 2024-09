Sony, ймовірно, показала дизайн PS5 Pro на банері до 30-річчя PlayStation

На новому зображенні PS5 Pro видно ті самі смуги на корпусі, які були показані у витоках минулого тижня.

До 30-річчя PlayStation Sony оприлюднила привітальне зображення, на якому серед іншого можна помітити потенційну PS5 Pro — вона виглядає ідентично до витоків, оприлюднених минулого тижня.

As people are pointing out, PS5 Pro design may have been revealed through the PlayStation 30th Anniversary image

PS5 Pro on the left, PS5 on the right https://t.co/oyfSZgs92R pic.twitter.com/kC09hTcmp6

— Wario64 (@Wario64) September 5, 2024