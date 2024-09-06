Sony, ймовірно, показала дизайн PS5 Pro на банері до 30-річчя PlayStation

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На новому зображенні PS5 Pro видно ті самі смуги на корпусі, які були показані у витоках минулого тижня.

До 30-річчя PlayStation Sony оприлюднила привітальне зображення, на якому серед іншого можна помітити потенційну PS5 Pro — вона виглядає ідентично до витоків, оприлюднених минулого тижня.

As people are pointing out, PS5 Pro design may have been revealed through the PlayStation 30th Anniversary image PS5 Pro on the left, PS5 on the right https://t.co/oyfSZgs92R pic.twitter.com/kC09hTcmp6 — Wario64 (@Wario64) September 5, 2024

На корпусі можна побачити ті самі смуги, які раніше зобразив на ескізі інсайдер billbil-kun — він змалював консоль вручну з роздрібної коробки, а фото не міг опублікувати, аби не порушувати авторське право.

Про те, що PS5 Pro точно у планах стало відомо кілька місяців тому, коли розробники підтвердили, що готують свої ігри до нової консолі. Зважаючи на попередні чутки, на її анонс можна очікувати вже наприкінці вересня.

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Очікується, що ціна PS5 Pro складатиме $600-700. Також консолі приписують GPU з архітектурою AMD RDNA3, приріст продуктивності на 60% та масштабування 4К із частотою понад 30 кадрів за секунду.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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