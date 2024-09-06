Новини Ігри 06.09.2024 о 10:05 comment views icon

Sony, ймовірно, показала дизайн PS5 Pro на банері до 30-річчя PlayStation

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Sony, ймовірно, показала дизайн PS5 Pro на банері до 30-річчя PlayStation

Розділ Ігри виходить за підтримки?

На новому зображенні PS5 Pro видно ті самі смуги на корпусі, які були показані у витоках минулого тижня.

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До 30-річчя PlayStation Sony оприлюднила привітальне зображення, на якому серед іншого можна помітити потенційну PS5 Pro — вона виглядає ідентично до витоків, оприлюднених минулого тижня.

На корпусі можна побачити ті самі смуги, які раніше зобразив на ескізі інсайдер billbil-kun — він змалював консоль вручну з роздрібної коробки, а фото не міг опублікувати, аби не порушувати авторське право.

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Про те, що PS5 Pro точно у планах стало відомо кілька місяців тому, коли розробники підтвердили, що готують свої ігри до нової консолі. Зважаючи на попередні чутки, на її анонс можна очікувати вже наприкінці вересня.

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Очікується, що ціна PS5 Pro складатиме $600-700. Також консолі приписують GPU з архітектурою AMD RDNA3, приріст продуктивності на 60% та масштабування 4К із частотою понад 30 кадрів за секунду.

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