Sony анонсувала Xperia 5 IV — оновлений компактний флагман з потрійною камерою за $1000

Компанія Sony підготувала до випуску новий смартфон Xperia 5 IV. Новинка є компактнішою, менш функціональною і доступнішою версією Xperia 1 IV. Водночас пристрій отримав просунуту систему камер – майже як у флагмана.

На задній панелі розташована потрійна камера на базі 12-мегапіксельних сенсорів. Sony спеціально використовує сенсори з невеликою (за нинішніми мірками) роздільною здатністю, щоб забезпечити високу швидкість зчитування та високу чутливість при слабкому освітленні. Об’єктив головного модуля має фокусну відстань 24 мм, надширококутний модуль – 16 мм та телефото модуль – 60 мм. Але на відміну від Xperia 1 IV телефото модуль не підтримує можливість плавного перемикання між фокусними відстанями. Всі три камери здатні записувати відео з роздільною здатністю 4K/120p і знімати фотографії зі швидкістю 20 кадрів в секунду з увімкненим автофокусуванням, автоматичною експозицією та HDR. Фронтальна камера також одержала 12-мегапіксельний сенсор.

Смартфон Sony Xperia 5 IV оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080p (співвідношення сторін 21:9) та частотою оновлення 120 Гц. Користувачам пропонуються процесор Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої флеш-ам’яті. Додатково доступний слот для картки microSD. Пристрій містить батарею місткістю 5000 мАг, гніздо для навушників, стерео динаміки. Заявлено підтримку бездротової зарядки та захисту IP65/68.

Новий смартфон Sony Xperia 5 IV надійде у продаж із 27 жовтня за ціною $999.

Джерело: The Verge