Sony опублікувала системні вимоги The Last of Us Part 1 на ПК — радить 32 ГБ ОЗП та GeForce RTX 2080 Ti для гри в 1440p з 60 fps

Sony підтримала тривожну тенденцію до збільшення використання іграми оперативної пам’яті: для The Last of Us Part 1 на ПК рекомендується 32 ГБ ОЗУ для роздільної здатності вище 1080p. Враховуючи вихід цієї та ще кількох ігор, теза «16 ГБ вистачить для всіх», можливо, скоро перестане працювати в іграх. І так, у 4k гра потребує RTX 4080 при тому, що в ній немає трасування променів.

Нещодавно Sony опублікувала системні вимоги для The Last of Us Part I, саме до завершення першого сезону популярної телевізійної адаптації HBO. Попри використання тих самих графічних технологій, вимоги до відеокарти та пам’яті у гри значно вищі, ніж в Uncharted, останнього порту продукції Naught Dog, що вийшов для ПК.

Для The Last of Us Part I потрібно не менше 16 ГБ ОЗУ та 100 ГБ дискового простору, що набагато більше ніж 79 ГБ на PlayStation 5. Також у системних вимогах ніде не згадується жорсткий диск. Малоймовірно, що гра не завантажиться з жорсткого диска, але, можливо, підвантаження гри з HDD залишить не найприємніші відчуття. Як інші порти Sony для ПК, The Last of Us Part I підтримує DLSS, FSR 2.2, надширокі формати 21:9 та 32:9, дротові функції DualSense та об’ємний звук.

Для гри знадобиться відеокарта не менше NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti або AMD Radeon 470, щоб отримати 30 кадрів за секунду з роздільною здатністю 720p. Для режиму 1080p/60 з високими налаштуваннями знадобляться GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060 або Radeon RX 6600 XT. У системних вимогах помилково фігурує відеокарта Radeon RX 5800 XT. Судячи зі списку аналогів поруч, мабуть, йшлося про 5700 XT.

Для гри у роздільній здатності 1400p або 4K Sony рекомендує 32 ГБ системної пам’яті та RTX 2080 Ti й RTX 4080 (!), відповідно. Дивлячись на Forspoken та Sony Returnal, гравцям, мабуть, слід поступово звикати до подібних вимог.

Порт The Last of Us Part I для ПК з’явиться у Steam та Epic Games Store 28 березня. Стандартне видання коштує $59,99.

Джерело: TechSpot