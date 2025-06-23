Новини Ігри 23.06.2025 о 15:39 comment views icon

Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»
Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Clair Obscur: Expedition 33 має «прихованого головного героя», який став неочевидним для більшості. Головна сценаристка гри Дженніфер Сведберг-Єн розкрила таємницю.

За її словами, той персонаж нібито не в центрі подій, але саме на ньому тримається весь сюжет. І хоча багато гравців зробили ставку на зовсім інших персонажів, фінал гри перевертає усе з ніг на голову.

У новині присутні спойлери до ключових сюжетних поворотів та фіналу Clair Obscur: Expedition 33

В Expedition 33 щонайменше троє персонажів, які на різних етапах виглядають як головні — Гюстав, Версо та Маель. На старті все здається однозначним. Гравець спочатку прив’язується до Гюстава: саме з ним починається пролог, він знайомить із сеттингом і лором. Але у першій третині гри відбувається перелом — і все, що будувалося на Гюставі, раптово відходить на другий план.

Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»
Гюстав в Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

У другому акті головним стає Версо — втілення емоцій Алісії (Художниці) в цьому світі. Він веде гравця глибше у метафізичний світ «Полотна», а його сюжетні рішення рухають історію вперед. На цьому етапі персонаж, якого пізніше назвуть «прихованим головним героєм», виглядає як другорядний — Маель. Вона присутня десь не фоні, але не в центрі.

Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»
Версо в Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Сведберг-Єн вказує, що Маель насправді ніколи не зникає зі сцени — вона «прихована на видному місці». Її сюжетна лінія проходить повз увагу багатьох, особливо під час першого проходження. Але як тільки гравець доходить до третього акту або повертається до гри+, всі деталі починають складатися. Виявляється, що саме вона — ключ до повної картини.

Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»
Маель в Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Розвиток Маель як персонажа тісно пов’язаний із Версо — і навпаки. Надалі може стати дуже заплутано, тому уточнимо декілька ключових моментів гри:

  • Алісія (Художниця) — це реальна особа, яка втратила когось важливого.
  • «Полотно» — створене з її болю, буквально виткане з емоцій, щоб зберегти спогади чи як захисний механізм. Зрештою воно стало метафізичним світом.
  • Версо — уособлення емоцій Алісії, «тіньове Я», що живе в «Полотні». Це той самий образ, який може символізувати внутрішню боротьбу, сум, гнів або спробу зберегти частину себе.
  • Маель — її нова форма або нове «Я», яке з часом розкриває правду про неї та зв’язок з Алісією і Версо. Спершу гравці не знають, ким вона є, але ближче до фіналу відкривається вся конструкція.
Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»
Алісія в Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Отже, Маель (в образі Алісії) існує поза межами Полотна, саме вона стає центральною фігурою метанаративу. Водночас сюжетна арка Версо в межах «Полотна» є ключовим рушієм усієї історії. Фактично «Полотно», створене з глибокого горя Алісії, стало способом зберегти пам’ять про Версо. Історія Маель пов’язана з концепцією «Полотна» та Художницею, горем і пам’яттю. Вони обидві доповнюють одна одну, а їхні сюжетні арки працюють як паралельні рушії всієї гри.

Сценаристка не заперечує важливість Версо чи Гюстава, але наголошує: у центрі всього — саме ця третя фігура. Маель не є очевидною, але з часом стає очевидно, що саме навколо неї закручено найбільше. І хоча вибір між персонажами в кінці гри є, гра залишає досить підказок, щоби зрозуміти, кого автори вважають головним фокусом.

Тим часом Clair Obscur: Expedition 33 тримається на хвилі успіху в жанрі RPG. Хоча вона могла стати зовсім іншою грою, якби розробники не відмовилися від прибульців та зомбі. Не дарма розробники відмовилися від ще однієї гри про зомбі, а один з ключових творців свого часу таки «вигорів» від Ubisoft.

Японські геймери перейменували Clair Obscur: Expedition 33 на «Щось 33», бо не могли вимовити назву

Джерело: Screen Rant

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