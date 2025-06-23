Ви не так сприймали Clair Obscur: Expedition 33 — сценаристка натякає на «прихованого головного героя»

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Clair Obscur: Expedition 33 має «прихованого головного героя», який став неочевидним для більшості. Головна сценаристка гри Дженніфер Сведберг-Єн розкрила таємницю.

За її словами, той персонаж нібито не в центрі подій, але саме на ньому тримається весь сюжет. І хоча багато гравців зробили ставку на зовсім інших персонажів, фінал гри перевертає усе з ніг на голову.

У новині присутні спойлери до ключових сюжетних поворотів та фіналу Clair Obscur: Expedition 33

В Expedition 33 щонайменше троє персонажів, які на різних етапах виглядають як головні — Гюстав, Версо та Маель. На старті все здається однозначним. Гравець спочатку прив’язується до Гюстава: саме з ним починається пролог, він знайомить із сеттингом і лором. Але у першій третині гри відбувається перелом — і все, що будувалося на Гюставі, раптово відходить на другий план.

У другому акті головним стає Версо — втілення емоцій Алісії (Художниці) в цьому світі. Він веде гравця глибше у метафізичний світ «Полотна», а його сюжетні рішення рухають історію вперед. На цьому етапі персонаж, якого пізніше назвуть «прихованим головним героєм», виглядає як другорядний — Маель. Вона присутня десь не фоні, але не в центрі.

Сведберг-Єн вказує, що Маель насправді ніколи не зникає зі сцени — вона «прихована на видному місці». Її сюжетна лінія проходить повз увагу багатьох, особливо під час першого проходження. Але як тільки гравець доходить до третього акту або повертається до гри+, всі деталі починають складатися. Виявляється, що саме вона — ключ до повної картини.

Розвиток Маель як персонажа тісно пов’язаний із Версо — і навпаки. Надалі може стати дуже заплутано, тому уточнимо декілька ключових моментів гри:

Алісія (Художниця) — це реальна особа, яка втратила когось важливого.

«Полотно» — створене з її болю, буквально виткане з емоцій, щоб зберегти спогади чи як захисний механізм. Зрештою воно стало метафізичним світом.

Версо — уособлення емоцій Алісії, «тіньове Я», що живе в «Полотні». Це той самий образ, який може символізувати внутрішню боротьбу, сум, гнів або спробу зберегти частину себе.

Маель — її нова форма або нове «Я», яке з часом розкриває правду про неї та зв’язок з Алісією і Версо. Спершу гравці не знають, ким вона є, але ближче до фіналу відкривається вся конструкція.

Отже, Маель (в образі Алісії) існує поза межами Полотна, саме вона стає центральною фігурою метанаративу. Водночас сюжетна арка Версо в межах «Полотна» є ключовим рушієм усієї історії. Фактично «Полотно», створене з глибокого горя Алісії, стало способом зберегти пам’ять про Версо. Історія Маель пов’язана з концепцією «Полотна» та Художницею, горем і пам’яттю. Вони обидві доповнюють одна одну, а їхні сюжетні арки працюють як паралельні рушії всієї гри.

Сценаристка не заперечує важливість Версо чи Гюстава, але наголошує: у центрі всього — саме ця третя фігура. Маель не є очевидною, але з часом стає очевидно, що саме навколо неї закручено найбільше. І хоча вибір між персонажами в кінці гри є, гра залишає досить підказок, щоби зрозуміти, кого автори вважають головним фокусом.

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Тим часом Clair Obscur: Expedition 33 тримається на хвилі успіху в жанрі RPG. Хоча вона могла стати зовсім іншою грою, якби розробники не відмовилися від прибульців та зомбі. Не дарма розробники відмовилися від ще однієї гри про зомбі, а один з ключових творців свого часу таки «вигорів» від Ubisoft.

Джерело: Screen Rant